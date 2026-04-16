İstanbul’un can damarı Ömerli Barajı’nda su seviyesi zirvede | Havzada eşsiz manzara

Kuraklık endişelerini büyük ölçüde geride bırakan İstanbul, son yağışların getirdiği bereketle rahat bir nefes aldı. Kente su sağlayan en büyük kaynaklardan Ömerli Barajı, tam doluluğa yaklaşan su seviyesiyle birlikte muazzam bir görsel şölen sunmaya başladı. Yağışların getirdiği bereket sadece su seviyelerini yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda baraj çevresinde yeşil ve mavinin eşsiz uyumunu sergiledi.

İstanbul'un can damarı Ömerli Barajı'nda su seviyesi zirvede | Havzada eşsiz manzara
  • İstanbul'daki son günlerde etkili olan yağışlar sonrası Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 94,17'ye yükseldi.
  • İSKİ verilerine göre 29 Nisan 2025 itibariyle İstanbul genelindeki baraj doluluk oranlarında artış yaşandı.
  • Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi artışı İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynuyor.
  • Yağışlarla birlikte baraj havzasında su seviyesinin yükselmesi yeşil doğa ile mavinin uyumunu ortaya çıkardı.
  • İstanbul'un diğer barajlarından Elmalı yüzde 91,87, Darlık yüzde 87,97, Alibey yüzde 66,91 doluluk oranına ulaştı.

İstanbul'un su hasreti, son günlerde tesirini gösteren bereketli yağışlarla birlikte yerini su hacminin yükseldiği renkli manzaraya bıraktı.

Megakentin en büyük su kaynaklarından Ömerli Barajı, artan su miktarıyla İstanbul'un geleceğine yönelik endişeleri büyük ölçüde giderdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine yansıyan rakamlar, kent genelindeki baraj doluluk oranlarında dikkat çekici bir ivmelenme yaşandığını ortaya koydu. Bu süreçte en fazla su tutan kaynakların başında gelen Ömerli Barajı, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması noktasında kritik rol üstlenmeyi sürdürüyor.

İstanbul’a "Ömerli" müjdesi: Yağışlar geldi baraj havzası maviye boyandı!

YEŞİL VE MAVİNİN GÖRSEL ŞÖLENİ

Yağışların getirdiği bereketle birlikte su seviyesinin yükselmesi baraj havzasında yeşil doğa ile mavinin kusursuz uyumunu yansıttı.

Dron kameralarınca kaydedilen etkileyici manzaralar, doğaseverler için eşsiz görsel şölen sundu.

Barajlarda yağmur bereketi: Ömerli yüzde 90’ı aştı | Son 4 ayda görülmedik hareketlilikBarajlarda yağmur bereketi: Ömerli yüzde 90’ı aştı | Son 4 ayda görülmedik hareketlilik
Barajlarda yağmur bereketi: Ömerli yüzde 90’ı aştı | Son 4 ayda görülmedik hareketlilik

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre 29 Nisan 2026 itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli Barajı: %94,17
  • Darlık Barajı: %87,97
  • Elmalı Barajı: %91,87
  • Terkos Barajı: %58,03
  • Alibey Barajı: %66,91
  • Büyükçekmece Barajı: %56,83
  • Sazlıdere Barajı: %45,87
  • Istrancalar Barajı: %35,77
  • Kazandere Barajı: %60,86
  • Pabuçdere Barajı: %60,84

Büyük Melen Projesi, İstanbul’un Kağıthane ilçesinden Düzce’nin Melen Çayı bölgesine kadar 189 kilometre uzunluğundaki devasa alanda hayata geçirildi.

DIŞ HATLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR… ERDOĞAN İMZASI

İstanbul genelinde günlük su tüketimi 3 milyon metreküp sınırının üzerinde seyrediyor. Mevcut barajların bu talebi tek başına karşılama noktasında yetersiz kalma durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın projeleri arasında yer alan Melen ve Yeşilçay hatları üzerinden yapılan transferler kentin su arzını dengeliyor.

Bu dış kaynaklardan sağlanan 267 milyon metreküplük su desteği megakentin susuz kalmaması adına hayati vazife yerine getiriyor.

Yeşilçay Projesi, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Çanak ve Göksu Dereleri üzerinde inşa edilen ve 31 Mayıs 2003 tarihinde, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde hizmete alınmıştı.

Melen projesi ise Cumhuriyet tarihinin en büyük içme suyu temin projesi olarak İstanbul'a kazandırılmıştı. Düzce Melen Çayı'ndan getirilen suyun İstanbul'a kazandırılması hedefiyle temelleri 1990'lara dayanan projede 2007'de isale hattı devreye girmiş; baraj inşası ise Başkan Erdoğan döneminde hız kazanıp, güçlendirme çalışmalarıyla devam ediyor.

Böylelikle İstanbul, CHP döneminde yeni kaynak oluşturulmamasına rağmen AK Parti iktidarının altyapı yatırımları sayesinde susuzluk çilesinden uzak duruyor.

