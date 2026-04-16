İSKİ verilerine göre 29 Nisan 2025 itibariyle İstanbul genelindeki baraj doluluk oranlarında artış yaşandı.

İSKİ verilerine göre 29 Nisan 2026 itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine yansıyan rakamlar, kent genelindeki baraj doluluk oranlarında dikkat çekici bir ivmelenme yaşandığını ortaya koydu. Bu süreçte en fazla su tutan kaynakların başında gelen Ömerli Barajı , İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması noktasında kritik rol üstlenmeyi sürdürüyor.

Büyük Melen Projesi, İstanbul’un Kağıthane ilçesinden Düzce’nin Melen Çayı bölgesine kadar 189 kilometre uzunluğundaki devasa alanda hayata geçirildi.

DIŞ HATLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR… ERDOĞAN İMZASI

İstanbul genelinde günlük su tüketimi 3 milyon metreküp sınırının üzerinde seyrediyor. Mevcut barajların bu talebi tek başına karşılama noktasında yetersiz kalma durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın projeleri arasında yer alan Melen ve Yeşilçay hatları üzerinden yapılan transferler kentin su arzını dengeliyor.

Bu dış kaynaklardan sağlanan 267 milyon metreküplük su desteği megakentin susuz kalmaması adına hayati vazife yerine getiriyor.

Yeşilçay Projesi, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Çanak ve Göksu Dereleri üzerinde inşa edilen ve 31 Mayıs 2003 tarihinde, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde hizmete alınmıştı.

Melen projesi ise Cumhuriyet tarihinin en büyük içme suyu temin projesi olarak İstanbul'a kazandırılmıştı. Düzce Melen Çayı'ndan getirilen suyun İstanbul'a kazandırılması hedefiyle temelleri 1990'lara dayanan projede 2007'de isale hattı devreye girmiş; baraj inşası ise Başkan Erdoğan döneminde hız kazanıp, güçlendirme çalışmalarıyla devam ediyor.

Böylelikle İstanbul, CHP döneminde yeni kaynak oluşturulmamasına rağmen AK Parti iktidarının altyapı yatırımları sayesinde susuzluk çilesinden uzak duruyor.