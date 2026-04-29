Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava tablosu bekleniyor. Birçok bölgede yağışlı sistem etkisini gösterirken atmosferik koşullar özellikle iç ve batı kesimlerde belirgin şekilde değişkenlik gösterecek. Peki hafta sonu kar var mı? Yağışlı sistem ne kadar sürecek? İşte MGM verileri ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmeleri.
Yağış beklenen bölgeler hangileri?
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kilis dışında Güneydoğu Anadolu'da geniş çaplı yağış geçişleri öngörülüyor. Ayrıca Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri de bu yağışlı sistemin etkisi altında kalacak. Kıyı ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç ve güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık düşecek
Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyretse de batı bölgelerde hissedilir bir düşüş dikkat çekiyor. Bu bölgelerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece arasında azalması bekleniyor. Hava, özellikle batıda daha serin ve rüzgârlı hissedilecek.
Rüzgar 60 km seviyelerine çıkabilir
Rüzgâr genel olarak kuzeyli yönlerden esmekle birlikte, güney ve doğu bölgelerde güneyli akımlar da etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında ise güneybatı yönlü rüzgârların zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Hızın yer yer 40–60 km/sa seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu kar yağacak mı?
Kar yağışınına ilişkin uzman isim cumartesi ve pazar gününe dikkat çekti.
Özellikle yüksek rakımlı olan yerlerde; örneğin işte Uludağ'da, Kartalkaya'da, Kartepe'de, batıda, İç Anadolu'nun kuzeyinde Ilgaz'da, hatta Ege'de iç kesimlerde cumartesi gece saatleri, pazar günleri yine yağışları görüyor olacağız. Hafta sonu itibariyle de yine özellikle Marmara, Kuzey Ege ve yani Kuzey Ege hariç aslında yurdun tamamı cumartesi günü yağışlı, pazar günleri yine tüm yurtta yağışları görüyor olacağız.
UYARILAR VE RİSK ANALİZİ
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde beklenen yoğun yağışlar nedeniyle sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Belirli bölgelerde etkisini artıracak rüzgârlar nedeniyle özellikle kara ve deniz ulaşımında aksaklıklar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski gibi durumlara karşı tedbir alınması önem taşıyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip alanlarında çığ riski devam ediyor. Aynı zamanda ani sıcaklık değişimleri kar erimelerini hızlandırarak ek risk oluşturabilir. Ülke genelinde çok yönlü bir hava sistemi etkili olurken, özellikle yağış, rüzgâr ve sıcaklık düşüşü birlikte değerlendirildiğinde dikkatli ve hazırlıklı olunması gereken bir hava durumu süreci yaşanacağı öngörülüyor.
8 il sarı kodlu listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Tunceli için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı verilmiştir.
Sarı kod ne demek?
Hava durumunun potansiyel risk taşıdığı, günlük hayatı etkileyebilecek kuvvetli yağış, rüzgar veya fırtına gibi olayların beklendiği anlamına gelir. Henüz çok ciddi bir afet durumu yoktur ancak dikkatli olunması gerekir.
Yağışlı sistem ne kadar sürecek?
30 Nisan A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek aşağıdaki ifadeleri kaydetti:
Yağışlı hava önümüzdeki hafta salı gününe kadar sürüyor ama salı gününe doğru biraz daha doğuya doğru kaymış olacak. Sıcaklıklar da salı gününden sonra yani ayın 5'inden 6'sından sonra batı bölgelerde artış gösterecek gözüküyor. Isınmak ne zaman dersek; evet uzun vade tahminleri yapıyoruz bazen sapmalar oluyor. Uzun vade tahminlerine göre ama yine de biz aktaralım; önümüzdeki durumları, mayısın 11'inden sonra biraz daha yazı hissedeceğiz gibi duruyor. Aslında bu sıcaklıklar biraz bahar sıcaklıkları ama arada da böyle kuzeyli soğuk hava girişleri olduğu zaman birkaç günlüğüne o mart ayı sıcaklıkları, şubat sonu sıcaklıklarını ve yağışlarını görmüş oluyoruz.
AKOM'DAN KRİTİK 5 GÜN UYARISI
AKOM tarafından paylaşılan rapora göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdiği, bu sistem nedeniyle sıcaklıkların aniden 4-6°C azalacağı ve olumsuz hava koşullarının 4-5 gün süreceği bildirilmektedir.
Bugün kent genelinde sıcaklığın 8-12°C arasında seyretmesi, rüzgarın poyrazdan saatte 50 kilometre hıza ulaşacak şekilde sert esmesi ve metrekareye 25 kilograma kadar yağış düşmesi beklenirken haftalık tahminler yağışlı havanın Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, Çarşamba gününden itibaren ise yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağını göstermektedir.
BÖLGE BÖLGE YURTTA HAVA DURUMU RAPORU
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
MGM son dakika verilerine göre denizlerde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak, yer yer sağanak yağışlar görülecek. Kuzey Ege'de fırtına beklenirken Marmara, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgârlar etkili olacak. Karadeniz ve Ege kıyılarında dalgalar yer yer yükselirken Akdeniz'de akşam saatlerinde yağışlar görülebilecek. Genel olarak denizlerde rüzgârın kuvvetli, denizin ise zaman zaman dalgalı ve sert olacağı tahmin ediliyor.