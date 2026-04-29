Yağışlı sistem ne kadar sürecek?

30 Nisan A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek aşağıdaki ifadeleri kaydetti:

Yağışlı hava önümüzdeki hafta salı gününe kadar sürüyor ama salı gününe doğru biraz daha doğuya doğru kaymış olacak. Sıcaklıklar da salı gününden sonra yani ayın 5'inden 6'sından sonra batı bölgelerde artış gösterecek gözüküyor. Isınmak ne zaman dersek; evet uzun vade tahminleri yapıyoruz bazen sapmalar oluyor. Uzun vade tahminlerine göre ama yine de biz aktaralım; önümüzdeki durumları, mayısın 11'inden sonra biraz daha yazı hissedeceğiz gibi duruyor. Aslında bu sıcaklıklar biraz bahar sıcaklıkları ama arada da böyle kuzeyli soğuk hava girişleri olduğu zaman birkaç günlüğüne o mart ayı sıcaklıkları, şubat sonu sıcaklıklarını ve yağışlarını görmüş oluyoruz.