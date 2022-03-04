Bekçilik boy kilo hesaplama neye göre yapılıyor? Beden kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? 2022 bekçilik başvuru şartları

Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar gün içerisinde beden kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak ve Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme üzerine 2022 bekçilik başvuru şartları oldukça merak edilirken, bekçilik boy kilo hesaplama neye göre yapılıyor merak konusu oldu. İşte bekçilik beden kitle indeksi hesaplaması ve diğer tüm bilgiler…
BEKÇİLİK BEDEN KİTLE ENDEKSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Tüm yaş gruplarında olduğu gibi öncelikle kişinin boyu ve kilosu doğru şekilde ölçülmelidir. Ardından boy kilo indeksini hesaplamak için vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğunun (m) karesi formülü kullanılır.
Kişinin 1.74 m. uzunluğa ve 70 kg. ağırlığa sahip olduğu örnek bir durumda hesaplama şu şekilde yapılır:
1.74 x 1.74 = 3.02
70 / 3.02 = 23.2
Bu durumda kişinin vücut kitle indeksi 23.2 BMI'dır.
Bir diğer örnekte ise kişinin 1.55 m. boyunda ve 95 kg. ağırlığında olduğu varsayıldığında BMI değeri şu şekilde hesaplanır:
1.55 x 1.55 = 2.4025
90 / 2.4025 = 37.4
Bu durumda ise kişinin vücut kitle indeksi 37.4 BMI'dır.