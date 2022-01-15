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    • Memurlar
    • 15.01.2022 15:47
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    • 15.01.2022 15:47
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    15 Ocak 2022 İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi...

    2022 yılında İŞKUR iş ilanları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda İŞKUR'da 64 bin boş kontenjan dikkat çekiyor. 2021 yılından günümüze kadar geçen sürede İŞKUR tarafından 72 bin kişi işe yerleştirildi. Yeni iş ilanlarında dikkat çeken kadrolar ise temizlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı, beden işçisi ve ambar/depo görevlisi dikkat çekiyor. Açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.

    takvim.com.tr
    15 Ocak 2022 İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi...

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden temizlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı, beden işçisi ve ambar/depo görevlisi alım ilanlarına müracaatta bulunmak isteyen adayların ilk olarak esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" aratarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada gövde işçisi alımına dair bütün ilanlar listelenecektir.

    15 OCAK 2022 İŞKUR İŞ İLANLARI: TEMİZLİK GÖREVLİSİ, PAKETLEME İŞÇİSİ, SATIŞ DANIŞMANI...

    15 OCAK 2022 İŞKUR İŞ İLANLARI: TEMİZLİK GÖREVLİSİ, PAKETLEME İŞÇİSİ, SATIŞ DANIŞMANI...

        15 OCAK 2022 İŞKUR İŞ İLANLARI: TEMİZLİK GÖREVLİSİ, PAKETLEME İŞÇİSİ, SATIŞ DANIŞMANI...

        15 OCAK 2022 İŞKUR İŞ İLANLARI: TEMİZLİK GÖREVLİSİ, PAKETLEME İŞÇİSİ, SATIŞ DANIŞMANI...

        İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

        ÖZEL SEKTÖR İLK 10

        Beden işçisi
        Gazaltı kaynakçısı
        Makineci
        Temizlik görevlisi
        Ön muhasebeci
        Paketleme işçisi
        Satış danışmanı
        Ambar/depo görevlisi
        Forklift operatörü
        Lojistik elemanı

        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

        Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

            İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

            İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

            • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

            • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

            • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

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            Haberler Memurlar 15 Ocak 2022 İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi...
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