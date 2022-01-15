Onlarca şehirde kamuya 5000-6000 TL maaşla personel alımı İŞKUR başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak işçi kadroları

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Dönemsel olarak kurum dışı personel alımı amacıyla müracaat ekranını erişime açan İŞKUR, hangi illerde ve hangi kurumlarda işçi alımı yapılacağını duyurdu. Kurum dışı personel alımı olarak kamuda istihdam edilecek olan personeller amacıyla detayları yayımlayan İŞKUR, istihdam edilecek olan personellerde aranacak olan nitelikleri erişime açtı.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2022 Yılı Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Engelli Alım İlanı 22.01.2022
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.01.2022
Sakarya Akbelde İnş. Taah. Hiz. A.Ş. 05.02.2022
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş 20.01.2021
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş 25.01.2021
Ankara Ziraat Bankası A.Ş. Personel Alımı 21.01.2022
İzmir İzelman Gen. Hiz. Otopark Eğt. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 07.02.2022
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 18.01.2022
Antalya Selinus İnş. Tic. Ltd. Şti. Engelli Personel Alımı 17.01.2022
Antalya Selinus İnş. Tic. Ltd. Şti. 17.01.2022
İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 16.01.2022
İstanbul Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hiz. A.Ş. 18.01.2022