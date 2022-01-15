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    • Memurlar
    • 15.01.2022 11:20
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    • 15.01.2022 11:20
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    Onlarca şehirde kamuya 5000-6000 TL maaşla personel alımı İŞKUR başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak işçi kadroları

    2022yılı Ocak ayı itibariyle personel alım ilanları hızlanmış durumda. Bu anlamda kamu kurum ve kuruluşları sürekli olarak yeni ilanlar yayınlıyor. Bu anlamda İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ekranı, kamu kurumlarının gerçekleştireceği işçi alımlarına müracaatta bulunmak isteyen kişilerin araştırdığı husus olmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir? İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile eş güdümlü yeni iş arayanların adedinin çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha çok sorgulanmasına sebep oluyor.

    takvim.com.tr
    Onlarca şehirde kamuya 5000-6000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Dönemsel olarak kurum dışı personel alımı amacıyla müracaat ekranını erişime açan İŞKUR, hangi illerde ve hangi kurumlarda işçi alımı yapılacağını duyurdu. Kurum dışı personel alımı olarak kamuda istihdam edilecek olan personeller amacıyla detayları yayımlayan İŞKUR, istihdam edilecek olan personellerde aranacak olan nitelikleri erişime açtı.

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    2022 Yılı Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Engelli Alım İlanı 22.01.2022

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.01.2022

    Sakarya Akbelde İnş. Taah. Hiz. A.Ş. 05.02.2022

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş 20.01.2021

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş 25.01.2021

    Ankara Ziraat Bankası A.Ş. Personel Alımı 21.01.2022

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Otopark Eğt. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 07.02.2022

    İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 18.01.2022

    Antalya Selinus İnş. Tic. Ltd. Şti. Engelli Personel Alımı 17.01.2022

    Antalya Selinus İnş. Tic. Ltd. Şti. 17.01.2022

    İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 16.01.2022

    İstanbul Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hiz. A.Ş. 18.01.2022

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 17.01.2022

        Sivas Şarkışla Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.01.2022

        İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 15.01.2022

        Bursa BURFAŞ San. Tic. A.Ş. 20.01.2022

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 19.01.2022

        İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. 15.01.2022

        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022

        Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. San. A.Ş. 18.01.2022

        İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 20.01.2022

        İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 21.01.2022

        Samsun Asarcık İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 20.01.2022

        Tekirdağ Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Üretim Pazarlama A.Ş. 20.01.2022

        İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 24.01.2022

        İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 16.01.2022

        Çanakkale Yenice Bel.Tur. Sos. Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 15.01.2022

        Çanakkale Geyikli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.01.2022

        İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 16.01.2022 (1)

        İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 17.01.2022

        İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Lti Şti. 17.01.2022

        Burdur Çeltikçi Belpet Akaryakıt Tem. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.17.01.2022

        Kırıkkale Sulakyurt Maden. Tur. Yemç Taş. İnş. Unlu Mam. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 15.01.2022

        Eskişehir Estram Hafif Raylı Sis. Ulş.San.Tic A.Ş. 15.01.2022

        Kocaeli Darıca SYDV 18.01.2022

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 17.01.2022

        Çanakkale Yenice Belediyesi Tur. Sos. Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıda San. Tic. .Ltd. Şti. 15.01.2022

        İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 05.02.2022

        Nevşehir Hacıbektaş Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.01.2022

        İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğit. Otopark Tem. İnş. San. Tic. A.Ş. 15.01.2022

        Tokat Pazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.01.2022

        Kayseri İncesu OSB Müdürlüğü 08.02.2022

        Bursa Karacabey SYDV 21.01.2022

        Van Çaldıran Belediyesi Personel A.Ş. 18.01.2022

        İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 17.01.2022

        Manisa Akhisar Belediyesi Personel A.Ş. 17.01.2022

        Kocaeli KAR BEL Personel A.Ş. 15.01.2022

        Kütahya Tavşanlı Gıda Sanayi Tic. A.Ş. 17.01.2022

        Kütahya Tavşanlı Gıda San. Tic. A.Ş. 17.01.2022

            Rize Hamşin Elek. Ürt. Tem. Hizm. İnş. Yaah. A.Ş. 17.01.2022

            Karaman Akçaşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti 18.01.2022

            İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 16.01.2022

            Niğde Karakapı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.01.2022

            Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 18.01.2022

            Aydın Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ San. Tic. A.Ş. 16.01.2022

            Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.01.2022

            Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence San. Ve Tic. A.Ş. 17.01.2022

            Bilecik Bozüyük Belediyesi Personel A.Ş. 18.01.2022

            Eskişehir Sivrihisar Bel. Enj. Hay. Taş. İnş. San. A.Ş. 17.01.2022

            Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.01.2022

            İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 17.01.2022

            İstanbul İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A. Ş. 20.01.2022

            Nevşehir Çalış Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.01.2022

            Burdur Altınyayla Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.01.2022

            İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 17.01.2022

            Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. 18.01.2022

            Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 17.01.2022

            Kocaeli Bekaş Bilişim Byndr. İnş. San. Tic. A.Ş. 18.01.2022

            Aydın Dibel Per. Hizm. Tur. İnş. Tem. Gıda San. Tic. A.Ş. 15.01.2022

            İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 20.01.2022

            İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 11.02.2022

            İzmir İzelman Gen. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş. 20.01.2022

            İlan metinleri sayfası:

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

            İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

            İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

            - Türk vatandaşı olmak,

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

            - Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

            - İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
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            Haberler Memurlar Onlarca şehirde kamuya 5000-6000 TL maaşla personel alımı İŞKUR başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak işçi kadroları
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