EYT nedir, ne demek, kimleri kapsıyor? EYT çıktı mı, ne zaman çıkar, çıkarsa ne olur? EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmesi!

EYT ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

2021 yılında gündemden düşmeyen EYT düzenlemesi yolda! İlk ön çalışmanın, EYT konusunda Çalışma Bakanlığı'nda başlayacağı ileri sürüldü. Çalışmanın 'ara formül' niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği öğrenildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme konuşuluyor.

Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.