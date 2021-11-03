EYT nedir, ne demek, kimleri kapsıyor? EYT çıktı mı, ne zaman çıkar, çıkarsa ne olur? EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmesi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte EYT çıkacak mı, çıkarsa ne olur? EYT nedir, ne demek, kimleri kapsıyor? soruları yoğun ilgi görüyor. EYT ile ilgili çalışmalar Kabine'ye sunuldutan sonra bütçe planlarına uygun olması halinde hayata geçirilecek. Peki; EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmesi! EYT nedir, ne demek, kimleri kapsıyor? EYT çıktı mı, ne zaman çıkar, çıkarsa ne olur? İşte EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmesi...
EYT ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
2021 yılında gündemden düşmeyen EYT düzenlemesi yolda! İlk ön çalışmanın, EYT konusunda Çalışma Bakanlığı'nda başlayacağı ileri sürüldü. Çalışmanın 'ara formül' niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği öğrenildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme konuşuluyor.
Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.
EYT NEDİR, NE DEMEK?
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.