Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 04.11.2021 08:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2021 12:10
    ABONE OL

    EYT nedir, ne demek, kimleri kapsıyor? EYT çıktı mı, ne zaman çıkar, çıkarsa ne olur? EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmesi!

    Milyonlarca kişinin gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili son dakika açıklamalarda! Uzun bir süredir gündemde olan EYT konusu ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın talimatta bulunmasının ardından EYT nedir, ne demek, kimleri kapsıyor? EYT çıktı mı, ne zaman çıkar, çıkarsa ne olur? vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmeleri...

    EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmesi!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte EYT çıkacak mı, çıkarsa ne olur? EYT nedir, ne demek, kimleri kapsıyor? soruları yoğun ilgi görüyor. EYT ile ilgili çalışmalar Kabine'ye sunuldutan sonra bütçe planlarına uygun olması halinde hayata geçirilecek. Peki; EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmesi! EYT nedir, ne demek, kimleri kapsıyor? EYT çıktı mı, ne zaman çıkar, çıkarsa ne olur? İşte EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmesi...

    EYT ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

    2021 yılında gündemden düşmeyen EYT düzenlemesi yolda! İlk ön çalışmanın, EYT konusunda Çalışma Bakanlığı'nda başlayacağı ileri sürüldü. Çalışmanın 'ara formül' niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği öğrenildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme konuşuluyor.

    Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.

    EYT NEDİR, NE DEMEK?

    8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

    Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

        EYT KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR?

        EYT için sayının 5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. EYT olarak ifade edilen grubun yaş ortalamasının yaklaşık 48-49 bandında olduğu biliniyor. Emeklilik demek teknik olarak yaşlılık aylığı demektir. Dünyanın hiçbir ülkesinde 48-49 yaşında insanların yaşlı olduğu sayılmıyor.

        EYT ÇIKARSA NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

        EYT konusu tartışılırken vtandaşların çoğu da "Ben EYT'li miyim?", "EYT yasası çıkarsa beni etkiler mi?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili örnekler üzerinden detayları açıkladı.

        Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar denilen arkadaşların durumu şu primini tamamlamış yılını tamamlamış yaşı bekliyor. Ona denilecek ki yaş şartı olmadan emekli ol denilmesi isteniyor. 99'dan önce sigortalı olmuş ve ona bu şart söylenmiş. Şimdi bu yılını ve primini tamamlayanlar açısından birkaç örnek..

        İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR

        ÖRNEK 1:
        - AHMET BEY: SİGORTA TARİHİ 15 HAZİRAN 1991
        - 1972 DOĞUMLU 7500 GÜNÜ VAR
        - EMEKLİLİK ŞARTI: 25 YIL 53 YAŞ VE 5600 GÜN
        - EYT PRİME BAKARSA HEMEN EMEKLİ OLUR

        ÖRNEK 2:
        - AYŞE HANIM: SİGORTA TARİHİ 20 MAYIS 1997
        - 1975 DOĞUMLU 5000 GÜNÜ VAR
        - EMEKLİLİK ŞARTI: 20 YIL 53 YAŞ VE 5900 GÜN
        - EYT DÜZENLEMESİ PRİMİ KAPSARSA 900 GÜN TAMAMLAYIP EMEKLİ OLUR.

        ÖRNEK 3:
        - MEHMET BEY: 20.08.1997 İŞE GİRİŞLİ
        - 1978 DOĞUMLU 6200 GÜNÜ VAR
        - EMEKLİLİK ŞARTI: 25 YIL 57 YAŞ VE 5900 GÜN
        - YIL ŞARTI 20.08.2022'DE DOLACAĞINDAN EYT'Lİ OLARAK O TARİHTE EMEKLİ OLUR.

        Erdem, "Bunlar formüller üzerinde verdiğimiz örnekler biz farazi konuşuyoruz çalışmalar devam ediyor. Bana çok soru sorulduğu için birkaç örnekle kafalarda netleştirmek istedim." ifadelerini kullandı.

        EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN 5 FORMÜL

        1- KISMİ EMEKLİLİK
        3600 GÜNÜ OLAN KADIN 50
        ERKEK 55 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR

        2-) SİGORTAYA BAKILMASI
        YAŞA DEĞİL SADECE SİGORTA PRİMİNE BAKILARAK KARAR VERİLMESİ.

        3-) KADEMELİ EMEKLİLİK
        EMEKLİLİK İÇİN YAŞI GELENE KADAR HER YIL YÜZDE 2 KESİNTİLİ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMASI.

        4-) PRİM TAMAMLAMA
        EYT'LİLERE DE PRİM TAMAMLAMA UYGULAMASININ GELMESİ.

        5-) FİNLANDİYA MODELİ
        EMEKLİLİĞE KADAR MAAŞ KESİNTİSİ OLACAK
        EMEKLİLİK ŞARTLARI TAMAMLANDIĞINDA HER ŞEY NORMALE DÖNECEK.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Memurlar EYT nedir, ne demek, kimleri kapsıyor? EYT çıktı mı, ne zaman çıkar, çıkarsa ne olur? EYT yaşa takılanlar son dakika gelişmesi!
            SON DAKİKA