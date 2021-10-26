BEKLENEN İLAN GELDİ! SGK o şehirlerde personel alacak! KPSS puan şartı olmadan yüksek maaşla sözleşmeli personel başvuru şartları nedir?

SGK, proje kapsamında yapılacak bir personel alım ilanı daha verdi. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği doğrultusundan ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi "Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje boyunca ve KPSS puan koşulu olmadan tam vakitli sözleşmeli personeller istihdam edecek. Söz hususu proje "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu" kapsamında yürütülecek. Proje kapsamında Ankara, Denizli, Aydın'dan sözleşmeli personel alınacak.
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