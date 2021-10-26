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    • Memurlar
    • 27.10.2021 08:29
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    • 27.10.2021 08:29
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    BEKLENEN İLAN GELDİ! SGK o şehirlerde personel alacak! KPSS puan şartı olmadan yüksek maaşla sözleşmeli personel başvuru şartları nedir?

    Sosyal Güvenlik Kurumu, resmi internet sitesinde bir ilan yayımladı. Bu ilanda sözleşmeli personel alımı uygulanacağı ifade edildi. Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ek olarak istihdam edilecek kadın işçi amacıyla işverenlere mali destek sağlanacak. Proje kapsamında Merkez ve Yerel Büro Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması amacıyla belirli süreli personel istihdam edilecek. Bu personelin belirlenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecek.

    takvim.com.tr
    SGK o şehirlerde personel alacak! KPSS puan şartı olmadan...

    SGK, proje kapsamında yapılacak bir personel alım ilanı daha verdi. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği doğrultusundan ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi "Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje boyunca ve KPSS puan koşulu olmadan tam vakitli sözleşmeli personeller istihdam edecek. Söz hususu proje "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu" kapsamında yürütülecek. Proje kapsamında Ankara, Denizli, Aydın'dan sözleşmeli personel alınacak.

    TAKIM LİDERİ POZİSYONU

    TAKIM LİDERİ YARDIMCISI

        YEREL TAKIM LİDERİ

        SINAVA KATILIM İÇİN GENEL ŞARTLAR

        Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

        Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,

        Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

        SGK'nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak.


        SINAV BAŞVURUSU

        Aşağıda belirtilen belgelerle yine aşağıdaki belirtilen adrese personel alım sınavı için başvuru yapılacak:

        Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu (Job Application Form),

        Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

        İş deneyimini ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri veya bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü

        Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)

        Kimlik belgesinin fotokopisi

        Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık probleminin ve seyahat engelinin olmadığına dair beyan

        Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

        Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin belge

        Yabancı dil bilgisini gösterir belge (Yabancı dil bilgisi istenen pozisyonlar için)

        Asgari ve tercih nedeni olan niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

        Başvurular 12 Kasım'a kadar şahsen veya posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad., No:7, Sıhhiye/Çankaya, 06430, Ankara adresine gerçekleşecek. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        Resmi ilanı ve diğer tüm detayları görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

        SGK PERSONEL ALIMI
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        Haberler Memurlar BEKLENEN İLAN GELDİ! SGK o şehirlerde personel alacak! KPSS puan şartı olmadan yüksek maaşla sözleşmeli personel başvuru şartları nedir?
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