İŞKUR ve SBB duyurdu: En az lise mezunu 10.000 işçi alımı yapılacak! İşte KPSS'li KPSS'siz personel, memur ve işçi alım ilanları! İŞKUR'un yayınladığı güncel memur alımı ve personel alımı iş ilanları büyük ilgi görüyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak iş arayan kişilerin imdadına İŞKUR yetişiyor. Son olarak Ekim ayına ilişkin 10 bin kişilik kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlar İŞKUR ve SBB tarafından yayınlandı. İşte, 2021 KPSS şartlı ve KPSS koşullu, İŞKUR - SBB memur ve personel alımı ilanları, şartları, müracaat tarihleri!