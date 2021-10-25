İŞKUR ve SBB duyurdu: En az lise mezunu 10.000 işçi alımı yapılacak! İşte KPSS'li KPSS'siz personel, memur ve işçi alım ilanları!
Güncel kamu ilanları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak Ekim ayına ilişkin 10 bin kişilik kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlar İŞKUR ve SBB tarafından yayınlandı. İş arayan vatandaşlar kamu personel alımları için gerekli şartları ve başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Hem KPSS'li hem de KPSS şartı aranmayan ilanlarla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. 2021 yılının başından bu zamana kadar 1.057.860 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden iş arayanlar için duyurdu. İşte SBB ve İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları!
İŞKUR ve SBB duyurdu: En az lise mezunu 10.000 işçi alımı yapılacak! İşte KPSS'li KPSS'siz personel, memur ve işçi alım ilanları! İŞKUR'un yayınladığı güncel memur alımı ve personel alımı iş ilanları büyük ilgi görüyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak iş arayan kişilerin imdadına İŞKUR yetişiyor. Son olarak Ekim ayına ilişkin 10 bin kişilik kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlar İŞKUR ve SBB tarafından yayınlandı. İşte, 2021 KPSS şartlı ve KPSS koşullu, İŞKUR - SBB memur ve personel alımı ilanları, şartları, müracaat tarihleri!
Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı üzerinde bu hafta yayımlanan kamu ilanlarına göre alımlar,
Öğretim Üyesi,
Profesör,
Doçent,
Tarım İşçisi,
Güvenlik Görevlisi,
Destek Personeli,
Temizlik Personeli,
Satın Alma Uzmanı,
Uzman Yardımcısı,
Müfettiş yardımcısı,
Araştırma Görevlisi,