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    • Memurlar
    • 26.10.2021 11:27
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    • 26.10.2021 11:49
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    İŞKUR kamuya KPSS şartsız kadın erkek personel alımı! Büro personeli, destek personeli, hemşire alımı başvuru şartları...

    2021 İŞKUR kamu memuru ve kurum dışı işçi alımı ilanları listesi yayınlandı. İŞKUR iş ilanları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ile işçi arayan kurumların buluştuğu İŞKUR'da güncel ilanlar yayınlanıyor. İlanları takip eden ve aranan şartlara uyumlu olan adaylar iş başvurularını yapabiliyor. Büro personeli, destek personeli, hemşire alımı ve daha ilan detayları sayfamızdadır. İşte İŞKUR güncel iş ilanları...

    takvim.com.tr
    Kamuya KPSS şartsız kadın-erkek personel alımı!

    İŞKUR güncel iş ilanları yoğun ilgi görüyor. Yeni senede yeni bir iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR'da memur alım ilanları ve kurum dışı kamu işçi alımı ilanları ayrı ayrı yayınlanıyor. Büro personeli, destek personeli, hemşire alımı ve daha ilan detayları sayfamızdadır. İşte İŞKUR güncel iş ilanları...

    MARMARA ÜNİVERSİTE ERKEK VE KADIN PERSONEL ALIYOR

    Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere kadın erkek 75 sözleşmeli personel alınacak. Alımlar KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. Ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunu adayların başvuruları kabul edilecek. İşte kamuya gerçekleşecek personel alımının detayları…

    Rektörlük tarafından yapılan resmi duyuru şöyle oldu:

    "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır."

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

    2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3 , Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması

    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

    Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

    Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

    Adayların 8 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden Marmara Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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        Haberler Memurlar İŞKUR kamuya KPSS şartsız kadın erkek personel alımı! Büro personeli, destek personeli, hemşire alımı başvuru şartları...
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