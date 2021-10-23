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    • Memurlar
    • 23.10.2021 13:55
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    • 23.10.2021 13:55
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    İŞKUR ilanlarıyla garson, güvenlik ve sekreter alınacak! Ekim ayı yüzlerce vasıflı-vasıfsız en az ilkokul mezunu acil işçi aranıyor!

    Yüzlerce vasıflı-vasıfsız acil işçi aranıyor. İŞKUR Ekim ayı işçi alımı ilanlarıyla garson, güvenlik ve sekreter alınacak. Yayımlanan ilanlar vasıtasıyla her ay binlerce vatandaş kendi pazarında iş bulabiliyor. İŞKUR üzerinden kurum ve firmalar doğrultusundan iş arayışı devam edenler amacıyla yeni ilanlar yayımlanıyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR ilanlarıyla garson, güvenlik ve sekreter alınacak!

    Ekim ayı yüzlerce vasıflı-vasıfsız en az ilkokul mezunu ilanları açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan yeni ilanlara birtakım firmalara vasıflı-vasıfsız acil işçi alımı yapılacak. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı vakitte yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor.

    İŞKUR PERSONEL MEMUR VE İŞÇİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

    Çeşitli branşlarda vazifelendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde derli toplu vakit Aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, ofis memuru, güvenlik ve bekçi) aratarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye verilerinizi girerek ilanlara müracaatta bulunabilirsiniz.

    İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
    * Görevini vakitli yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
    * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen suçlardan kaynaklı hükümleri bulunmamak.

    İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

    İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan evvelce bilmeniz gereken mühim birtakım satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak amacıyla ilk evvelce hangisi amacıyla kayıt bulunduğunuzu sormaktadır.

    Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri amacıyla e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi halde onay kodu iletilemeyeceği amacıyla üyelik aktif edilemez.

    Üyelerin hesapları son prosedür tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu vakit zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu vakit özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki yıldır.

    Üyeler doğrultusundan 15 gün içerisinde okunmayan bütün mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

    İŞKUR'a kayıt olmak amacıyla ilk evvelce yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan şahıs mi bulunduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içerisinde üye olma bağlantıları aşağıdadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil verilerinizi ( şifre, isim soyisim vb verileri ) kusursuz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu adımı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb verileri adım adım doldurur gerek görülürse Word dosyası durumunda özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu adımda önerilir. Çünkü oluşturulan incelemede profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha çok bulunduğu görülmüştür. Sonrasında İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak amacıyla çalışmalarını devam ettirirler.

        İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt amacıyla müracaatta bulunmanız da alternatifler arasındadır. Burada tespit edilen görevli personel size kayıt prosedürleri amacıyla yardımcı olacaktır.

        İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR KASİYER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

        Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021

        Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021

        Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021

        Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021

        Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021

        İstanbul Bakırköy Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.11.2021

        Eskişehir Halk Ekmek San.Tic. A.Ş. 31.10.2021

        Kayseri KAY-TUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Tic A.Ş. 30.10.2021

        İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2021

        Hatay Payas İmar İnş. Tic. San. Ltd. Şti. 23.10.2021

        Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. Avukat Alım İlanı 24.10.2021

        Kayseri Kay Tur Eğt. Tic. A.Ş. 30.10.2021

        Konya Seydişehir SYDV 25.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Beltes Petrol enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 25.10.2021

        Çanakkale Bayramiç Bel.Pers.Ltd.Şti 25.10.2021

        Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf

        İzmir İzenerji İns. Kayn.Bak.Onarım Enerji.Güv.Hiz.Tur.San.Tic.Aş 23.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş 25.10.2021

        İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür San.Tic .A.Ş 25.10.2021

        Denizli Tavbel Çevre Tem. Enerji Tic. A.Ş 23.10.2021

        İzmir Karaburun Belediyesi Ltd.Şti. 23.10.2021

        Afyonkarahisar Emirdağ Topakev İnşaat Temizlik Gıda Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021

        İzmir İzelman A.Ş.25.10.2021.pdf

        İzmir İzelman A.Ş. 25.10.2021.pdf

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 25.10.2021

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş 25.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021

        Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021

        Erzincan Çayırlı Belediye Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

        İstanbul Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Tic. A.Ş. 27.10.2021

        Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 24.10.2021

        İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 26.10.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 27.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.10.2021

        Afyon Akharım Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.23.10.2021

        Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.27.10.2021.pdf

        Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Pet. Tem. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.10.2021

        Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

        Ankara Pursaklar Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2021

        Aydın Kartuğ Sağlık ve Sosyal Hizm. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021

        Erzincan İliç SYDV 27.10.2021

        Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 27.10.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 27.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021 (1)

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 23.10.2021

        Van Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. 23.10.2021

        Tekirdağ Şarkent Turizm San ve Tic Ltd Şti. 27.10.2021

        Kayseri Ulaşım İnş Taah. Proj Müş. Telekom. San Tic A.Ş. 26.10.2021

        Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.10.2021

        Kırşehir Termal Turizm San. A.Ş. 25.10.2021

            İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021

            İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 28.10.2021

            Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 23.10.2021

            Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.26.10.2021

            Giresun İl Özel İdaresi Personel A.Ş.28.10.2021

            İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021

            Sakarya Söğütlü Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 27.10.2021 (1)

            Kocaeli Derince Personel A.Ş. 23.10.2021

            İstanbul Pendik Belediyesi Personel A.Ş. 27.10.2021

            Bursa Yenişehir SYDV 26.10.2021

            Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021 (2)

            İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 28.10.2021

            Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 25.10.2021

            İstanbul BİMTAŞ Boğaziçi Peyz. İnş. Müş. Tek. Hiz. San. Tic. A.Ş. 25.10.2021

            İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 28.10.2021

            Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021 (3)

            Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.10.2021

            Denizli Çardak Beltaş Taş. Akar. Sın. Kim. Teks. Tem. Hiz. Ulaş. San. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021

            Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 27.10.2021

            Sakarya Kocaali Belediyesi Sos. Hizm. Ltd. Şti. 25.10.2021

            Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2021

            Kırıkkale Belediyesi Personel A.Ş. 26.10.2021

            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.10.2021 (1)

            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 25.10.2021

            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Kariyer Danışmanı Alım İlanı 25.10.2021

            Edirne Belediyesi Personel A.Ş. 26.10.2021

            Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 28.10.2021

            İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 27.10.2021

            İstanbul Enerji San. Tic. A.Ş. 27.10.2021

            Konya Bolkar İnş. Hayv. Tur. Hiz. İşlt. San. Tic. A.Ş. 27.10.2021

            Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel AŞ.26.10.2021.pdf

            Kocaeli Nazende İşl. Gıda.Ltd.Şti. 25.10.2021.pdf

            Eskişehir Alpubel Enerji Ürt.Tar.Hay.Ulş.Dan.İnş.San.Tic.A.Ş 27.10.2021
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            Haberler Memurlar İŞKUR ilanlarıyla garson, güvenlik ve sekreter alınacak! Ekim ayı yüzlerce vasıflı-vasıfsız en az ilkokul mezunu acil işçi aranıyor!
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