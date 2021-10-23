İŞKUR ilanlarıyla garson, güvenlik ve sekreter alınacak! Ekim ayı yüzlerce vasıflı-vasıfsız en az ilkokul mezunu acil işçi aranıyor!

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan evvelce bilmeniz gereken mühim birtakım satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak amacıyla ilk evvelce hangisi amacıyla kayıt bulunduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri amacıyla e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi halde onay kodu iletilemeyeceği amacıyla üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son prosedür tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu vakit zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu vakit özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki yıldır.

Üyeler doğrultusundan 15 gün içerisinde okunmayan bütün mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak amacıyla ilk evvelce yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan şahıs mi bulunduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içerisinde üye olma bağlantıları aşağıdadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.