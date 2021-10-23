İŞKUR ilanlarıyla garson, güvenlik ve sekreter alınacak! Ekim ayı yüzlerce vasıflı-vasıfsız en az ilkokul mezunu acil işçi aranıyor!

Ekim ayı yüzlerce vasıflı-vasıfsız en az ilkokul mezunu ilanları açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan yeni ilanlara birtakım firmalara vasıflı-vasıfsız acil işçi alımı yapılacak. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı vakitte yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor.
İŞKUR PERSONEL MEMUR VE İŞÇİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda vazifelendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde derli toplu vakit Aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, ofis memuru, güvenlik ve bekçi) aratarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye verilerinizi girerek ilanlara müracaatta bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini vakitli yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen suçlardan kaynaklı hükümleri bulunmamak.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan evvelce bilmeniz gereken mühim birtakım satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak amacıyla ilk evvelce hangisi amacıyla kayıt bulunduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri amacıyla e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi halde onay kodu iletilemeyeceği amacıyla üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son prosedür tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu vakit zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu vakit özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki yıldır.
Üyeler doğrultusundan 15 gün içerisinde okunmayan bütün mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak amacıyla ilk evvelce yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan şahıs mi bulunduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içerisinde üye olma bağlantıları aşağıdadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.