İŞKUR personel, memur ve işçi alımı ilanları: İŞKUR üzerinden 5.500 TL maaşla KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alımı şartları
İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Çeşitli sebeplerden kaynaklı iş arayışında olanlar, kendiler ile alakalı personel alımı olup olmadığını merak ediyor. Tam bu noktada, İŞKUR bu bireylerin yardımına koşuyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları, KPSS şartlı ve KPSS koşulsun olarak ikiye ayrılıyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, müracaat şartları ve aranan nitelikler de çeşitli bir şekilde aktarılıyor. İşte, en az ilkokul mezunu olmak üzere, 5.500 TL'den 8000 TL'ye kadar maaş Aralıklı, KPSS şartlı ve koşulsun güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları 2021
İŞKUR'un yayınladığı güncel memur alımı ve personel alımı iş ilanları büyük ilgi görüyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak iş arayan kişilerin imdadına İŞKUR koşuyor. İŞKUR iş ilanları her gün yenilenirken lüzumlu olan şartlar ve aranan özellikler de paylaşılıyor. Buna göre, en az ilkokul mezunu ve 5.500 TL maaş ile binlerce personel alımı yapılacak. İŞKUR güncel iş ilanları listesinde, 4 bin TL'den başlayarak maaş Aralıkları da çeşitlilik gösteriyor. Adaylardan KPSS koşulu istenebildiği gibi KPSS koşulsun iş ilanları da bulunuyor. İşte, 23 Ekim 2021 KPSS şartlı ve KPSS koşulsun, İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, müracaat tarihleri
Kamu Memur Alım İlanları
Çankırı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 03.11.2021
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021
Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021
Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021
Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021
Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yard. Alım İlanı 26.10.2021
ÇSGB Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı 07.11.2021
Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Sınavı 28.10.2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.10.2021
Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.11.2021
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 12.11.2021
DHMİ Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 07.11.2021
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 19.11.2021
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021
Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021
Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021
İstanbul Bakırköy Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.11.2021
Eskişehir Halk Ekmek San.Tic. A.Ş. 31.10.2021
Kayseri KAY-TUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Tic A.Ş. 30.10.2021
İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2021
Hatay Payas İmar İnş. Tic. San. Ltd. Şti. 23.10.2021
Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. Avukat Alım İlanı 24.10.2021
Kayseri Kay Tur Eğt. Tic. A.Ş. 30.10.2021
Konya Seydişehir SYDV 25.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Beltes Petrol enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 25.10.2021
Çanakkale Bayramiç Bel.Pers.Ltd.Şti 25.10.2021
Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf
İzmir İzenerji İns. Kayn.Bak.Onarım Enerji.Güv.Hiz.Tur.San.Tic.Aş 23.10.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş 25.10.2021
İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür San.Tic .A.Ş 25.10.2021
Denizli Tavbel Çevre Tem. Enerji Tic. A.Ş 23.10.2021
İzmir Karaburun Belediyesi Ltd.Şti. 23.10.2021
Afyonkarahisar Emirdağ Topakev İnşaat Temizlik Gıda Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021
İzmir İzelman A.Ş.25.10.2021.pdf
İzmir İzelman A.Ş. 25.10.2021.pdf
Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 25.10.2021
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş 25.10.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021
Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2021
Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021
Erzincan Çayırlı Belediye Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
İstanbul Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Tic. A.Ş. 27.10.2021
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 24.10.2021
İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 26.10.2021
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 27.10.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.10.2021
Afyon Akharım Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.23.10.2021
Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.27.10.2021.pdf
Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Pet. Tem. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 25.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.10.2021
Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021