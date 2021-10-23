İŞKUR personel, memur ve işçi alımı ilanları: İŞKUR üzerinden 5.500 TL maaşla KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alımı şartları

İŞKUR'un yayınladığı güncel memur alımı ve personel alımı iş ilanları büyük ilgi görüyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak iş arayan kişilerin imdadına İŞKUR koşuyor. İŞKUR iş ilanları her gün yenilenirken lüzumlu olan şartlar ve aranan özellikler de paylaşılıyor. Buna göre, en az ilkokul mezunu ve 5.500 TL maaş ile binlerce personel alımı yapılacak. İŞKUR güncel iş ilanları listesinde, 4 bin TL'den başlayarak maaş Aralıkları da çeşitlilik gösteriyor. Adaylardan KPSS koşulu istenebildiği gibi KPSS koşulsun iş ilanları da bulunuyor. İşte, 23 Ekim 2021 KPSS şartlı ve KPSS koşulsun, İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, müracaat tarihleri