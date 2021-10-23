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    • Memurlar
    • 23.10.2021 13:35
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    • 23.10.2021 13:36
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    O illerimizde oturanlar dikkat! 4.000-4.500 TL maaşla kamuya Ekim ayı personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar

    4.000-4.500 TL maaşla kamuya Ekim ayı personel alımı müracaat şartları son derece merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu kurumu resmi internet adresi kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları alanı üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler, belediye bünyesindeki şirketlere, kamu şirketlerine kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da kamu ilanları evresinde yayımlanan ilanlara baktığımızda alttaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    O illerimizde oturanlar dikkat! 4.000-4.500 TL maaşla kamuya Ekim ayı personel alımı...

    KPSS puan koşulu aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine oluşturulan personel alımlarının müracaat verileri ve ismim ismim müracaat anlatımı yazımızda. İŞKUR kayıt operasyonlarınızı internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, aktüel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021

    Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021

    Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021

    İstanbul Bakırköy Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.11.2021

    Eskişehir Halk Ekmek San.Tic. A.Ş. 31.10.2021

    Kayseri KAY-TUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Tic A.Ş. 30.10.2021

    İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2021

    Hatay Payas İmar İnş. Tic. San. Ltd. Şti. 23.10.2021

    Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. Avukat Alım İlanı 24.10.2021

    Kayseri Kay Tur Eğt. Tic. A.Ş. 30.10.2021

    Konya Seydişehir SYDV 25.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Beltes Petrol enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 25.10.2021

    Çanakkale Bayramiç Bel.Pers.Ltd.Şti 25.10.2021

    Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf

    İzmir İzenerji İns. Kayn.Bak.Onarım Enerji.Güv.Hiz.Tur.San.Tic.Aş 23.10.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş 25.10.2021

    İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür San.Tic .A.Ş 25.10.2021

    Denizli Tavbel Çevre Tem. Enerji Tic. A.Ş 23.10.2021

    İzmir Karaburun Belediyesi Ltd.Şti. 23.10.2021

    Afyonkarahisar Emirdağ Topakev İnşaat Temizlik Gıda Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021

    İzmir İzelman A.Ş.25.10.2021.pdf

    İzmir İzelman A.Ş. 25.10.2021.pdf

    Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 25.10.2021

    İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş 25.10.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021

    Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2021

    Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021

    Erzincan Çayırlı Belediye Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

    İstanbul Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Tic. A.Ş. 27.10.2021

    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 24.10.2021

    İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

    İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 26.10.2021

    İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 27.10.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.10.2021

    Afyon Akharım Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.23.10.2021

    Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.27.10.2021.pdf

    Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Pet. Tem. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.10.2021

        Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

        Ankara Pursaklar Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2021

        Aydın Kartuğ Sağlık ve Sosyal Hizm. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021

        Erzincan İliç SYDV 27.10.2021

        Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 27.10.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 27.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021 (1)

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 23.10.2021

        Van Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. 23.10.2021

        Tekirdağ Şarkent Turizm San ve Tic Ltd Şti. 27.10.2021

        Kayseri Ulaşım İnş Taah. Proj Müş. Telekom. San Tic A.Ş. 26.10.2021

        Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.10.2021

        Kırşehir Termal Turizm San. A.Ş. 25.10.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 28.10.2021

        Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 23.10.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.26.10.2021

        Giresun İl Özel İdaresi Personel A.Ş.28.10.2021

        İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021

        Sakarya Söğütlü Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 27.10.2021 (1)

        Kocaeli Derince Personel A.Ş. 23.10.2021

        İstanbul Pendik Belediyesi Personel A.Ş. 27.10.2021

        Bursa Yenişehir SYDV 26.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021 (2)

        İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 28.10.2021

        Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 25.10.2021

        İstanbul BİMTAŞ Boğaziçi Peyz. İnş. Müş. Tek. Hiz. San. Tic. A.Ş. 25.10.2021

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 28.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021 (3)

        Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.10.2021

        Denizli Çardak Beltaş Taş. Akar. Sın. Kim. Teks. Tem. Hiz. Ulaş. San. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021

        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 27.10.2021

        Sakarya Kocaali Belediyesi Sos. Hizm. Ltd. Şti. 25.10.2021

        Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2021

        Kırıkkale Belediyesi Personel A.Ş. 26.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.10.2021 (1)

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 25.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Kariyer Danışmanı Alım İlanı 25.10.2021

        Edirne Belediyesi Personel A.Ş. 26.10.2021

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 28.10.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 27.10.2021

        İstanbul Enerji San. Tic. A.Ş. 27.10.2021

        Konya Bolkar İnş. Hayv. Tur. Hiz. İşlt. San. Tic. A.Ş. 27.10.2021

        Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel AŞ.26.10.2021.pdf

        Kocaeli Nazende İşl. Gıda.Ltd.Şti. 25.10.2021.pdf

        Eskişehir Alpubel Enerji Ürt.Tar.Hay.Ulş.Dan.İnş.San.Tic.A.Ş 27.10.2021

        4/B Sözleşmeli Personel İlanları

        2 Ekim

        AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

        2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        19 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        21 Ekim

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

        1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

        12 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

        GAZİ ÜNİVERSİTESİ

        200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        20 Ekim

        ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

        17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

        10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        19 Ekim

        SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

        60 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        18 Ekim

        KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        15 Ekim

        GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

        5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

        54 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            13 Ekim

            İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

            10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            11 Ekim

            JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

            6 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİN EDİLECEKTİR

            8 Ekim

            MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

            260 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

            EN AZ ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALACAK

            6 Ekim

            SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

            3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            Kurumsal Sözleşmeli Personel İlanları

            22 Ekim

            SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

            4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            8 Ekim

            TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU

            30 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            TÜM PERSONEL ALIMI İLANLARI

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            Haberler Memurlar O illerimizde oturanlar dikkat! 4.000-4.500 TL maaşla kamuya Ekim ayı personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar
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