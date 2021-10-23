O illerimizde oturanlar dikkat! 4.000-4.500 TL maaşla kamuya Ekim ayı personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar

KPSS puan koşulu aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine oluşturulan personel alımlarının müracaat verileri ve ismim ismim müracaat anlatımı yazımızda. İŞKUR kayıt operasyonlarınızı internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, aktüel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021
Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021
Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021
İstanbul Bakırköy Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.11.2021
Eskişehir Halk Ekmek San.Tic. A.Ş. 31.10.2021
Kayseri KAY-TUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Tic A.Ş. 30.10.2021
İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2021
Hatay Payas İmar İnş. Tic. San. Ltd. Şti. 23.10.2021
Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. Avukat Alım İlanı 24.10.2021
Kayseri Kay Tur Eğt. Tic. A.Ş. 30.10.2021
Konya Seydişehir SYDV 25.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Beltes Petrol enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 25.10.2021
Çanakkale Bayramiç Bel.Pers.Ltd.Şti 25.10.2021
Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf
İzmir İzenerji İns. Kayn.Bak.Onarım Enerji.Güv.Hiz.Tur.San.Tic.Aş 23.10.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş 25.10.2021
İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür San.Tic .A.Ş 25.10.2021
Denizli Tavbel Çevre Tem. Enerji Tic. A.Ş 23.10.2021
İzmir Karaburun Belediyesi Ltd.Şti. 23.10.2021
Afyonkarahisar Emirdağ Topakev İnşaat Temizlik Gıda Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021
İzmir İzelman A.Ş.25.10.2021.pdf
İzmir İzelman A.Ş. 25.10.2021.pdf
Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 25.10.2021
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş 25.10.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021
Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2021
Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021
Erzincan Çayırlı Belediye Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
İstanbul Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Tic. A.Ş. 27.10.2021
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 24.10.2021
İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 26.10.2021
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 27.10.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.10.2021
Afyon Akharım Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.23.10.2021
Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.27.10.2021.pdf
Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Pet. Tem. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 25.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.10.2021