Polis Akademisi son dakika açıklamaları: POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Polislik sonuçları isim listesi!

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları listesi araştırılıyor. 27. dönem 8 bin polis alımı için başvurular Aralık ayında tamamlandı. Polis hayaliyle yanıp tutuşan binlerce genç ön sağlık ve sözlü mülakatlarını tamamlandı. Bu kez gözler EGM ile Polis Akademisi Başkanlığından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından listede adı yazılanlar Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim aldıktan sonra ilk görev yerlerine atanacak. Peki POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Polislik sonuçları belli oldu mu? İşte Polis Akademisi son dakika açıklamaları...
POMEM 27. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi POMEM 27. dönem mülakat sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bu kapsamda 2021 Polislik sonuçları belli olmadı. Ancak EGM ile Polis Akademisi Başkanlığından konuya ilişkin son daka açıklama geldiğinde gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
2021 POLİSLİK SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
27. dönem POMEM için lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin kişi alınacaği duyuruldu. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.