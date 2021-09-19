Polis Akademisi son dakika açıklamaları: POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Polislik sonuçları isim listesi!

POMEM 27. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi POMEM 27. dönem mülakat sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bu kapsamda 2021 Polislik sonuçları belli olmadı. Ancak EGM ile Polis Akademisi Başkanlığından konuya ilişkin son daka açıklama geldiğinde gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

2021 POLİSLİK SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

27. dönem POMEM için lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin kişi alınacaği duyuruldu. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.