POMEM süresi ve maaşları 2021! POMEM süreci nasıl işliyor, eğitim yerleri neye göre belirleniyor?

Polislik başvurularında ön sağlık, fiziki ve sözlü mülakatları başarıyla geçen adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde (POMEM) eğitim almaya başlayacak. 27. dönem POMEM başvuruları ve sözlü, fiziki mülakatları tamamlandı. 2. dönem için POMEM'e 8 bin aday alınacak. POMEM mülakat sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak ve 8 bin adayın POMEM merkezleri belli olacak. Peki POMEM süreci nasıl işliyor, eğitim yerleri neye göre belirleniyor? POMEM süresi ve maaşları 2021 ne kadar? İşte POMEM'e dair bilgiler...
POMEM SÜRESİ NE KADAR?
POMEM'de adaylar 6 aylık bir eğitim alır.
POMEM MAAŞLARI NE KADAR 2021?
4 Yıllık Lisans mezunu olan Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören adaylar 450 civarında ücret almaktadır. Harçlık olarak da geçen bu burs miktarı da her sene belirli oranda arttırılmaktadır.
POMEM YERLERİ
Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim
Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi
Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi
Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi