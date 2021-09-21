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    • Memurlar
    • 21.09.2021 12:52
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    • 21.09.2021 12:52
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    POMEM süresi ve maaşları 2021! POMEM süreci nasıl işliyor, eğitim yerleri neye göre belirleniyor?

    27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için bekleyiş sürerken eğitim merkezlerine yerleşmeye hazırlanan binlerce aday süreç hakkında bir çok konuyu merak ediyor. Bu kapsamda POMEM süreci nasıl işliyor, eğitim yerleri neye göre belirleniyor? POMEM süresi ve maaşları 2021 ne kadar? soruları gündeme geldi. 27. dönemin ardından 28. dönem için başvurular başlayacak. İşte 2021 yılı POMEM eğitimleri hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    POMEM süresi ve maaşları 2021! POMEM süreci nasıl işliyor, eğitim yerleri neye göre belirleniyor?

    Polislik başvurularında ön sağlık, fiziki ve sözlü mülakatları başarıyla geçen adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde (POMEM) eğitim almaya başlayacak. 27. dönem POMEM başvuruları ve sözlü, fiziki mülakatları tamamlandı. 2. dönem için POMEM'e 8 bin aday alınacak. POMEM mülakat sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak ve 8 bin adayın POMEM merkezleri belli olacak. Peki POMEM süreci nasıl işliyor, eğitim yerleri neye göre belirleniyor? POMEM süresi ve maaşları 2021 ne kadar? İşte POMEM'e dair bilgiler...

    POMEM SÜRESİ NE KADAR?

    POMEM'de adaylar 6 aylık bir eğitim alır.

    POMEM MAAŞLARI NE KADAR 2021?

    4 Yıllık Lisans mezunu olan Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören adaylar 450 civarında ücret almaktadır. Harçlık olarak da geçen bu burs miktarı da her sene belirli oranda arttırılmaktadır.

    POMEM YERLERİ

    Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
    A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim
    Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi


    Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi


    Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
    Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

        İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu
        19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu
        Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu
        Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu
        Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu
        Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu – Henüz Açılmadı.

        POMEM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

        POMEM alımları için öncelikle başvuru yapılmalıdır. Açıklan kontenjan dahilinde adaylar başvurularını tamamlar. Ardından ön sağlk kontrolü yapılır. Ön sağlıktan geçenler önce fiziki en son da sözlü mülakata tabi tutulur. Tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından da POMEM'e girmeye hak kazanırlar. POMEM bir eğitim yeridir. Adaylar burada 6 ay eğitim alır ardından da ilk görev yerlerine atanırlar. Eğitim boyunca da para alırlar.

        POMEM EĞİTİM YERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

        ''Mülakata girip kazanırsak eğitim sürecini mülakata girdiğimiz okulda mı geçireceğiz?'' sorusunu yanıtlayalım. Hayır... Bu konuda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Adaylar mülakata girdikleri yerde de eğitim alabilir başka bir ildeki POMEM merkezlerinde de... Bunun cevabını sonuçlar açıklandığında kesin olarak alabilirsiniz. Ancak ikametgah adresinize en yakın POMEM müdürlüğüne planlama yapıldığı bilinmektedir.

        POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olmak.
        Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.
        Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak.
        Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.
        Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak.
        Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.
        Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak.
        Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.
        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
        Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak.
        Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.
        Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.
        Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.
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