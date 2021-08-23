Toplu Sözleşme görüşmeleri son dakika! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2022 Memur zammı yüzde kaç?

Memur zammı görüşmelerindeki son durum merak ediliyor. 3 haftalık pazarlık süreci bugünkü sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2022 Memur zammı yüzde kaç? sorularına bugün net yanıt verdi. Bilgin, ''Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.'' dedi. İşte detaylar...
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU, NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
''Bir uzlaşmaya vardık. Bu uzlaşmanın sonuçlarını açıklayacağız. Ülkemize hayırlı olsun.
Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...
Çalışanlarımızı enflasyon baskısı altında ezdirmeyeceğiz. 2020'nin ilk 6 ayı için zam oranı yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 ve enflasyon farkı olarak belirledik. 3600 ek göstergeyi bu sözleşme süreci içerisinde çalışmayı tamamlayacağız..''
YAPILAN TEKLİFLER
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos'ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023'ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.
Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor..