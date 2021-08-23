Ek gösterge, refah payı... Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? İşte toplu sözleşme anlaşması sonucu

Son dakika haberi... Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. 6. Toplu Sözleşme görüşmeleri sonunda sendikalar ve hükümet arasında uzlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık" ifadelerini kullanarak anlaşma detaylarını açıkladı. Bilgin, 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı içinse yüzde 7 zam oranı konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Enflasyon farkı oluşması durumunda bu farkın da zamlara yansıyacağı açıklandı.

Son dakika haberi... 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucu açıklandı. Bakan Bilgin, 2022 ve 203 zam oranlarını, 3600 ek gösterge ve seyyanen zam konusunda verilen kararları kamuoyu ile paylaştı.

İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar

Toplu pazarlık yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunları belli bir ölçüde büyük bir uzlaşma ile bir araya geldik.

Bazı konular tamamlanamadı. Bazı imzalamaya açılacak hizmet kolu eksenlerinde tamamlanmamış hususlar var. Onlar da bu akşama kadar tamamlanır. Biz sayın genel başkanla genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.

Bu uzlaşma zeminini şimdiden tüm memurlara ve Türkiye'mize hayırlı olmasını dileyerek söze başlamak istiyorum.

Türkiye'nin eknoomik gücünün yanında toplumsal gücü de var devletin tüm toplumsal kesimlere, Türkiye'de yaşayan en yoksulundan en orta hallisine kadar hizmet verdiği alanlar vardır. Bunlar sağlık başta olmak üzere eğitim ücretsizdir. Övünmek için değil gurur duymamız için söylenmelidir.

Biz ekonomimizin büyümesinin ihracata dayalı bir büyüme yönelimine geçtiğini biliyoruz. İnşallah 230 milyar dolarlık ihracat beklentisini geçeceğiz.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

3600 EK GÖSTERGE

Bu sözleşme süreci içerisinde çalışmayı tamamlayacağız.

İLK TEKLİFTE 2022'NİN İLK ALTI AYI İÇİN YÜZDE 5 TEKLİF EDİLMİŞTİ

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos'ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023'ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.

MEMURLAR SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.