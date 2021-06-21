22 Haziran İŞKUR personel ve iş ilanları en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. İşi olmayanlar ilk tercihi her zaman İŞKUR oluyor. Bu anlamda İŞKUR Türkiye genelinde farklı illerde istihdam etmek üzere büro memuru ve büro işçisi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterleri taşımaları gerekmektedir. Adaylar, haberimizin içerisinde yer alan ''Başvuru'' linkine tıklayarak istedikleri ilana başvuru yapabilir veya CV'lerini ilgili personele yollayabilir. Söz konusu istihdam özel sektör kurumlarına yapılacak olup, başvuru ile ilgili tüm merak edilenleri siz için açıklıyoruz.
Büro memuru ve büro işçisi alımı
Büro memuru ve büro işçisi alımı