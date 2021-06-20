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    • Memurlar
    • 20.06.2021 13:30
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    • 20.06.2021 13:30
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    4.500 TL maaş ile yapıyor! İnternetten kadroları belli oldu!

    4.500 TL maaş ile personel alımları ilgi görüyor. Türkiye’de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR’a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR’a şubeden ya da internet sitesinden başvuruda bulunabilirsiniz. Çalışma yeri, hangi işte çalışmak istediği gibi durumlar göz önüne alınarak iş ilanları aranabilir. İşverenseniz de İŞKUR’a iş arayanlara ilan bırakmak için kayıt olmanız gerekir. İnternet sitesinden kolaylıkla çalışma yerinizle alakalı yerleri onaylayabilir ve iş arayanlar için ilan bırakabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İŞKUR 4.500 TL maaş ile personel alımı yapıyor!

    Aylık maaşı 4.500 lirayı bulan eleman alımı ilanları İŞKUR'da yayımlandı, İŞKUR bu bağlamda sitesinde onlarca ilan yayımlıyor, sizler için derlediğimiz yüksek maaşlı İŞKUR ilanları haberimizin devamında…


    İŞKUR Üzerinden Nasıl İş Sahibi Olunur?

    Bazen iş ilanlarına bağlı kalmak, ilerlemenin en iyi yolu değildir. Boş pozisyonlardan ziyade belirli şirketlere odaklanmak sizin yararınıza olabilir, çünkü başvuru sürecine geçtiğinizde, şirketle zaten bir ilginiz olacak. Bu, kapmak için bir iş olduğu için bir başvuru göndermenin aksine, söylediklerinizde parlamalıdır. Elbette iş ilanlarına bir göz atın, ancak harika bir şirkette birkaç pozisyon görürseniz ve hiçbir rol size uygun değilse, onlara bir CV ve kapak mektubu gönderin.

    Bir şirket aynı anda birden fazla iş ilanı veriyorsa, bu genişlediklerinin bir işaretidir . Bu, kendinizi onlara tanıtmanın ve neye sahip olduğunuzu onlara göstermenin mükemmel zamanı olduğu anlamına gelir. Özellikle teknoloji sayesinde, iş piyasası o kadar hızlı gelişiyor ki, muhtemelen hiç duymadığınız iş yığınları var.

    Daha az geleneksel bir kariyer yoluna gitmeyi seçmek aynı zamanda daha az rekabet anlamına gelebilir ve ufkunuzu genişletirseniz ve daha fazla iş pozisyona bakmaya başlarsanız daha fazla fırsat olduğunu görebilirsiniz.

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi, başvuru sürecini nasıl ele aldığınız , potansiyel işverenlere ne tür bir işçi olduğunuz hakkında bir fikir verecektir.

    Ancak, bu seçeneği tercih ederseniz , harekete geçmeden önce şirket hakkında ciddi bir araştırma yaptığınızdan emin olun. Şirketin kim olduğunu ve ne yaptığını gerçekten anlamadığınız için yakalanmak istemezsiniz, çünkü tüm çabalarınızı boşa çıkarır.

        İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

        Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

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        Haberler Memurlar İŞKUR 4.500 TL maaş ile personel alımı yapıyor! İnternetten İŞKUR iş ilanları başvuru kadroları belli oldu!