Aylık maaşı 4.500 lirayı bulan eleman alımı ilanları İŞKUR'da yayımlandı, İŞKUR bu bağlamda sitesinde onlarca ilan yayımlıyor, sizler için derlediğimiz yüksek maaşlı İŞKUR ilanları haberimizin devamında…
İŞKUR Üzerinden Nasıl İş Sahibi Olunur?
Bazen iş ilanlarına bağlı kalmak, ilerlemenin en iyi yolu değildir. Boş pozisyonlardan ziyade belirli şirketlere odaklanmak sizin yararınıza olabilir, çünkü başvuru sürecine geçtiğinizde, şirketle zaten bir ilginiz olacak. Bu, kapmak için bir iş olduğu için bir başvuru göndermenin aksine, söylediklerinizde parlamalıdır. Elbette iş ilanlarına bir göz atın, ancak harika bir şirkette birkaç pozisyon görürseniz ve hiçbir rol size uygun değilse, onlara bir CV ve kapak mektubu gönderin.
Bir şirket aynı anda birden fazla iş ilanı veriyorsa, bu genişlediklerinin bir işaretidir . Bu, kendinizi onlara tanıtmanın ve neye sahip olduğunuzu onlara göstermenin mükemmel zamanı olduğu anlamına gelir. Özellikle teknoloji sayesinde, iş piyasası o kadar hızlı gelişiyor ki, muhtemelen hiç duymadığınız iş yığınları var.
Daha az geleneksel bir kariyer yoluna gitmeyi seçmek aynı zamanda daha az rekabet anlamına gelebilir ve ufkunuzu genişletirseniz ve daha fazla iş pozisyona bakmaya başlarsanız daha fazla fırsat olduğunu görebilirsiniz.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi, başvuru sürecini nasıl ele aldığınız , potansiyel işverenlere ne tür bir işçi olduğunuz hakkında bir fikir verecektir.
Ancak, bu seçeneği tercih ederseniz , harekete geçmeden önce şirket hakkında ciddi bir araştırma yaptığınızdan emin olun. Şirketin kim olduğunu ve ne yaptığını gerçekten anlamadığınız için yakalanmak istemezsiniz, çünkü tüm çabalarınızı boşa çıkarır.