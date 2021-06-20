

İŞKUR Üzerinden Nasıl İş Sahibi Olunur?

Bazen iş ilanlarına bağlı kalmak, ilerlemenin en iyi yolu değildir. Boş pozisyonlardan ziyade belirli şirketlere odaklanmak sizin yararınıza olabilir, çünkü başvuru sürecine geçtiğinizde, şirketle zaten bir ilginiz olacak. Bu, kapmak için bir iş olduğu için bir başvuru göndermenin aksine, söylediklerinizde parlamalıdır. Elbette iş ilanlarına bir göz atın, ancak harika bir şirkette birkaç pozisyon görürseniz ve hiçbir rol size uygun değilse, onlara bir CV ve kapak mektubu gönderin.

Bir şirket aynı anda birden fazla iş ilanı veriyorsa, bu genişlediklerinin bir işaretidir . Bu, kendinizi onlara tanıtmanın ve neye sahip olduğunuzu onlara göstermenin mükemmel zamanı olduğu anlamına gelir. Özellikle teknoloji sayesinde, iş piyasası o kadar hızlı gelişiyor ki, muhtemelen hiç duymadığınız iş yığınları var.