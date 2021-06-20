Tek tık ile başvuru ekranı ve tüm kadrolar... En az 5.000 TL ile belediyelere yüksek maaş ile memur alımı!

Güncel belediye personel alım ilanları: İşte tek tık ile başvuru ekranı ve tüm kadrolar... Çok daha iyi çalışma koşulları sunması ve memur olma imkanı tanınması nedeni ile çok sayıda kişi belediyelere memur olarak girmek istemektedir. 2021 yılının Haziran ayına baktığımız zaman belediyeler açık olan kadroları için peş peşe personel alım ilanları yayımladı. Onlarca farklı belediye tarafından yayımlanan iş ilanları belediyelere girmek isteyen kişilere umut ışığı oldu. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir.
BELEDİYE ALIM İLANLARI
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 ZABITA MEMURU ALACAK
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
9 ZABITA MEMURU ALACAK
GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
EĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
YILDIZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 TEKNİKER ALACAK
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
KADIKÖY (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK