İBB 278 memur alımı başvuru şartları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesine ortaöğretim, önlisans, lisans mezunu memur alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS en az 60 puan şartıyla , ortaöğretim , önlisans ve lisans mezunlarından zabıta memuru alımı yapılacak. Peki İBB memur alımı başvuru şartları nelerdir?
Resmi duyuruda başvuru işlemleriyle ilgili, "Sınava girmek isteyen adaylar, 21.06.2021 – 27.06.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir." Denilmiş ayrıca şu bilgilere yer verilmişti:
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 1390 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir.
Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.