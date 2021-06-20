En az 5.000 TL ile belediyelere yüksek maaş ile memur alımı! Tek tık ile başvuru ekranı ve tüm kadrolar...

Güncel belediye personel alım ilanları: Memur olmak istiyorum diyen kişiler için belediyeler çok sayıda ilan yayımladı. Tek tıkla iş başvurusu yaparak memur olmak isteyen kişiler için yayımlanan ilan detayları ve başvuru ekranı! Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
BELEDİYE ALIM İLANLARI
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 ZABITA MEMURU ALACAK
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
9 ZABITA MEMURU ALACAK
GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
EĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
YILDIZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 TEKNİKER ALACAK
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
KADIKÖY (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK