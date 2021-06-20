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    • Memurlar
    • 20.06.2021 13:15
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    • Son Güncelleme:
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    • 20.06.2021 13:15
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    En az 5.000 TL ile belediyelere yüksek maaş ile memur alımı! Tek tık ile başvuru ekranı ve tüm kadrolar...

    Güncel belediye personel alım ilanları: İşte tek tık ile başvuru ekranı ve tüm kadrolar... Çok daha iyi çalışma koşulları sunması ve memur olma imkanı tanınması nedeni ile çok sayıda kişi belediyelere memur olarak girmek istemektedir. 2021 yılının Haziran ayına baktığımız zaman belediyeler açık olan kadroları için peş peşe personel alım ilanları yayımladı. Onlarca farklı belediye tarafından yayımlanan iş ilanları belediyelere girmek isteyen kişilere umut ışığı oldu. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    Belediyelere yüksek maaş ile memur alımı! Tek tık ile başvuru ekranı…

    Güncel belediye personel alım ilanları: Memur olmak istiyorum diyen kişiler için belediyeler çok sayıda ilan yayımladı. Tek tıkla iş başvurusu yaparak memur olmak isteyen kişiler için yayımlanan ilan detayları ve başvuru ekranı! Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    BELEDİYE ALIM İLANLARI

    GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 ZABITA MEMURU ALACAK

    MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    9 ZABITA MEMURU ALACAK

    GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 MEMUR ALACAK

    EĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    YILDIZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 TEKNİKER ALACAK

    ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    KADIKÖY (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

        AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2 MEMUR ALACAK

        OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        9 MEMUR ALACAK

        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        250 MEMUR ALACAK

        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        278 ZABITA MEMUR ALACAK

        GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        278 MEMUR ALACAK

        İŞTE BAŞVURU LİNKİ

        https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/

        Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

        Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

        Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

        Memur Olmak İçin Gereken Belgeler

        Belediyelerde memur olunabilmesi için başvuru sırasında aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.

        Eğitim bilgilerinin ve iş tecrübelerinin bulunduğu özgeçmiş (CV)

        Belediyeden alınmış olan başvuru formu

        Kimlik kartının önlü arkalı olmak üzere fotokopisi

        Diploma fotokopisi

        İstenilen kadar kişinin vesikalık fotoğrafı

        Sağlık/heyet raporu

        Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

        Muhtarlık ya da e-devlet üzerinden alınan yerleşim yeri (ikametgah) belgesi

        KPSS sınav sonuç belgesi

        Suç veya herhangi bir örgüt üyeliğini bulunmadığına dair yazılı belge
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        Haberler Memurlar En az 5.000 TL ile belediyelere yüksek maaş ile memur alımı! Tek tık ile başvuru ekranı ve tüm kadrolar...