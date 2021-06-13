Peş peşe ilanlar açıklanmaya başlandı. İŞKUR aracılığı ile ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Hafta içi itibari ile gelmiş olan kamu personeli alımı ve işçi alımı ilanlarına göre kamuya 95 farklı ilan ile 2000 kişilik boş kontenjan üzerinde KPSS şartsız personel alımı ve kamu işçisi alımı yapılacak. İlanlar İŞKUR kurum dışı ilanlar kısmında yayımlanarak adaylarla paylaşıldı ve başvurular başladı. KPSS siz Kamu İlanlarına başvurular sadece şahsen yapılacaktır. Bazı kurumlara direk adrese başvuru yapılıyorken bazı kurumlar ise elektronik ortamda e-posta yolu ile başvuru alacaklar. Peki hangi kurum alım yapıyor?
KPSS ŞARTI ARANMIYOR!
Söz konusu yayımlanmış olan Kamu ilanlarına göre farklı alanlarda olmak üzere personel alımı ve işçi alımı yapılacak. Bu doğrultuda yayımlanmış olan ilanlara göre adaylardan KPSS şartı aranmayacak. mezuniyete ve tecrübeye göre alım yapılacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Kamu ilanları için adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak , Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az İlköğretim Mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından büyük olmamak, Mesleğe göre belirtilen nitelikleri taşıyor olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.