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    • Memurlar
    • 14.06.2021 08:25
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    • 14.06.2021 08:25
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    olan herkes başvuruyor! 14 Haziran şartsız kamu personeli ve nedir?

    Hafta sonu kamu ilanları yayımlandı. 2000 boş kontenjan üzerinde alım sayısı ile kamuya şartı olmadan Personel Alımı ve İşçi Alımı yapılacak. Kamu ilanları için adaylardan " vatandaşı olmak , Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az İlköğretim Mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından büyük olmamak, Mesleğe göre belirtilen nitelikleri taşıyor olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

    takvim.com.tr
    14 Haziran KPSS şartsız kamu personeli ve kamu işçisi alımı başvuru şartları nedir?

    Peş peşe ilanlar açıklanmaya başlandı. İŞKUR aracılığı ile ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Hafta içi itibari ile gelmiş olan kamu personeli alımı ve işçi alımı ilanlarına göre kamuya 95 farklı ilan ile 2000 kişilik boş kontenjan üzerinde KPSS şartsız personel alımı ve kamu işçisi alımı yapılacak. İlanlar İŞKUR kurum dışı ilanlar kısmında yayımlanarak adaylarla paylaşıldı ve başvurular başladı. KPSS siz Kamu İlanlarına başvurular sadece şahsen yapılacaktır. Bazı kurumlara direk adrese başvuru yapılıyorken bazı kurumlar ise elektronik ortamda e-posta yolu ile başvuru alacaklar. Peki hangi kurum alım yapıyor?

    KPSS ŞARTI ARANMIYOR!

    Söz konusu yayımlanmış olan Kamu ilanlarına göre farklı alanlarda olmak üzere personel alımı ve işçi alımı yapılacak. Bu doğrultuda yayımlanmış olan ilanlara göre adaylardan KPSS şartı aranmayacak. mezuniyete ve tecrübeye göre alım yapılacak.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Kamu ilanları için adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak , Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az İlköğretim Mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından büyük olmamak, Mesleğe göre belirtilen nitelikleri taşıyor olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

        HAFTA SONU YAYIMLANAN İLANLAR:

        İzmir Ayasuluk Tepesi ve St Jean Anıtı Kazı Başkanlığı 18.06.2021

        Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 14.06.2021

        Eskişehir Beylikova SYDV 15.06.2021

        TÜBİTAK RUTE Araştırmacı Teknisyen Alım İlanı 28.06.2021

        TÜBİTAK RUTE 28.06.2021

        TÜBİTAK Genel Sekreterlik 28.06.2021

        TÜBİTAK TBAE 28.06.2021

        Tekirdağ Saray SYDV 14.06.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 12.06.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 12.06.2021

        Balıkesir Gömeç Belediyesi Per. Ltd. Şti. .21.06.2021

        Çorum Bayat SYDV 14.06.2021

        Gaziantep Şehitkamil SYDV Proje Koordinatörü 15.06.2021

        Gaziantep Şehitkamil SYDV Tercüman 15.06.2021

        Sivas İmranlı Beld. Pers. Ltd. Şti. 16.06.2021

        Muğla Datça Beld. Pers. Ltd. Şti. 14.06.2021

        Manisa Alaşehir Astiaş Sos. Tss. İşl. Tic. A.Ş. 13.06.2021

        Denizli Tripolis Kazası Başk. Pers. Alımı 14.06.2021

        Afyonkarahisar İsjet Tic. A.Ş. 12.06.2021

        İstanbul Şehir Hatları Turz. San. Tic. A.Ş. 15.06.2021

        Kayseri Sarıoğlan Beld. Pers. Ltd. Şti. 14.06.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 13.06.2021

        Aydın Büyükşehir Beld. Pers. A.Ş. 12.06.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 16.06.2021

            Bursa Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 18.06.2021

            Çanakkale Umurbey Belediyesi Tic. Ltd. Şti. 12.06.2021

            Bursa Burfaş Pers. Alımı 13.06.2021

            Bursa Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 13.06.2021

            Bursa Yesaş Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 13.06.2021

            İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 13.06.2021

            Denizli Tavbel Çev. Temz. Org. İnş. San. Tic. A.Ş. 13.06.2021

            İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 12.06.2021

            Kırklareli Babaeski Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 13.06.2021

            İstanbul Beylikdüzü Beld. Pers. A.Ş. 30.06.2021

            Kars Sarıkamış Dağ İnş. Tur. Tic. A.Ş. 14.06.2021

            Aydın Nazbel Ulş. Su İnş. Hiz. Tic. A.Ş. 12.06.2021

            İzmir Çeştur İşl. Ltd. Şti. 17.06.2021

            Eskişehir Alpubel Enrj. Ürt. Ulş. Tic. A.Ş. 12.06.2021

            İzmir İnovasyon Ve Teknoloji A.Ş. 13.06.2021

            İzmir Karaburun Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.06.2021

            Muğla Milas Labranda Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 15.08.2021

            Çanakkale ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşl. Pers. Alımı 12.06.2021

            İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 15.06.2021

            Çankırı Çerkeş Org. San. Bölgesi Müdürlüğü Pers. Alımı 18.06.2021

            Denizli Peraş Pers. Alımı 14.06.2021

            İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. Tic. A.Ş. 18.06.2021

            İzmir Ödemiş Beld. Pers. Ltd. Şti. 12.06.2021

            Sivas Altınyayla SYDV Pers. Alımı 18.06.2021

            Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. 15.06.2021

            Muğla Datça Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.06.2021

            Kırıkkale Yahşihan SYDV Pers. Alımı 14.06.2021

            İzmir Mimas Bel Gıda TUr Tic. A.Ş. 16.06.2021

            Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tic. A.Ş. 12.06.2021

            Zonguldak Ereğli Beld. Pers. Ltd. Şti. 12.06.2021

            Zonguldak Kdz Ereğli Beld. Pers. Ltd. Şti. 12.06.2021

            Denizli Boztaş Org. Pet. Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 14.06.2021

            Tekirdağ Çorlu Beld. Pers. A.Ş. 12.06.2021

                Manisa Besot Tur. Tic. A.Ş. 15.06.2021

                Bursa Kesbeltaş Pers. Alımı 15.06.2021

                İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tic. A.Ş. 18.06.2021

                Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 17.06.2021

                İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 16.06.2021 (1)

                Adana Pozantı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 12.06.2021

                Antalya Demre Hiz. Ltd. Şti. 14.06.2021

                Aydın B.Beld. Pers. A.Ş. 15.06.2021

                Elazığ İl Kültür Ve Turz. Müdürlüğü Pers. Alımı 14.06.2021

                Sivas Hafik SYDV Pers. Alımı 21.06.2021

                Eskişehir Sivrihisar Beld. Dnş. Tic. A.Ş. 13.06.2021

                Bartın Amatris Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti. 16.06.2021

                Ankara Ayaş Beld. Başk. Pers. Alımı 14.06.2021

                Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Tic. Ltd. Şti. 12.06.2021

                İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 16.06.2021

                Malatya Ar Bel Tarım Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 15.06.2021

                İstanbul Çevre Yönt. San. Tic. A.Ş. 25.06.2021

                İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 25.06.2021

                Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 18.06.2021

                Çanakkale Hiz. Grupları İnş. San. Tic. A.Ş. 16.06.2021

                Aydın B.Beld. Pers. A.Ş. 16.06.2021

                Uşak Karbel Enerji İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 16.06.2021

                Aksaray Yeşil Ağaçlı Personel Ltd. Şti. 14.06.2021

                Aksaray Yeşil Ağaçlı Personel Ltd. Şti. 14.06.2021 (1)

                Çorum Aşdağul Belediyesi Personel Ltd. Şti. 14.06.2021

                Konya Bolkar İnş. Hayv. Tur. Hiz. Tic. A.Ş. 13.06.2021

                Çorum Sunbeton İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 15.06.2021

                Aydın Kuşadası Beld. Pers. A.Ş. 15.06.2021

                Bursa Yeşil Yıldırım Gıda Tur. Tic. A.Ş. 12.06.2021

                Bursa Yeşil Yıldırım Gıda Tur. Tic. A.Ş. 15.06.2021

                Muğla B.Beld. Emek Pers. Ltd. Şti. 18.06.2021

                Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 14.06.2021

                Kayseri Spor Etkinlik Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 17.06.2021

                Aydın AKN Turz. Tic. Ltd. Şti. 15.06.2021

                    Ardahan Çıldır Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.06.2021

                    Bitlis Mutki Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.06.2021

                    Kütahya Merkez SYDV Pers. Alımı 18.06.2021

                    İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 15.06.2021 (1)

                    BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

                    KPSS siz Kamu İlanlarına başvurular sadece Şahsen yapılacaktır. Bazı kurumlara direk adrese başvuru yapılıyorken bazı kurumlar ise Elektronik ortamda e-Posta yolu ile başvuru alacaklar. Adaylar başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda İlgili ilanlar İŞKUR üzerinden inceleyerek başvuru detaylarını öğrenebilirsiniz.

                    İLANLARIN DETAYLARI: www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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