Peş peşe ilanlar açıklanmaya başlandı. İŞKUR aracılığı ile ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Hafta içi itibari ile gelmiş olan kamu personeli alımı ve işçi alımı ilanlarına göre kamuya 95 farklı ilan ile 2000 kişilik boş kontenjan üzerinde KPSS şartsız personel alımı ve kamu işçisi alımı yapılacak. İlanlar İŞKUR kurum dışı ilanlar kısmında yayımlanarak adaylarla paylaşıldı ve başvurular başladı. KPSS siz Kamu İlanlarına başvurular sadece şahsen yapılacaktır. Bazı kurumlara direk adrese başvuru yapılıyorken bazı kurumlar ise elektronik ortamda e-posta yolu ile başvuru alacaklar. Peki hangi kurum alım yapıyor?