Belediyeler memur alımı ilanları yayımladı. Bugün yayımlanan ilanlara göre 5 belediye bünyesine 41 memur alımı yapacak. Şartlar ve kadro dağılımı haberde. Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu olarak iki türlü istihdam çeşidi bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin belediyelerde çalışmasını değinmiştik. Kadrolu personel/memur olarak belediyelerde işe başlamak sözleşmeli personele göre farklılıkları gösterir.
ALIM YAPACAK BELEDİYELER VE KADROLAR:
11 Haziran 2021 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 5 Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Alım yapılacak belediye ve kadro dağılımı:
Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ : 20 Kişilik boş kadro ile 5 Düz Memur, 5 Bilgisayar İşletmeni ve 10 Mühendis alımı yapılacak.
Osmaneli Belediyesi: 9 kişilik kadro ile 1 Tahsildar, 2 Zabıta Memuru, 2 İtfaiye Eri, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Tekniker, 1 Mühendis alımı yapacak.
Kadıköy Belediyesi: 5 kişilik kadro ile 1 Mühendis, 1 Mimar, 1 Tekniker ve 2 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.
Sarkışla Belediyesi: 5 İtfaiye Eri Alımı yapacak.
Akıncılar Belediyesi: 2 kişilik boş kadro ile 1 Mühendis ve 1 İtfaiye Eri alımı yapacak.