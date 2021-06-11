Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 11.06.2021 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 11:31
    ABONE OL

    Bugün son dakika yayımlandı! O belediyeler memur alımı ilanı açıkladı! en az 50 puan... İşte kadrolar ve şartlar

    Haziran ayı memur alımı ilanları yayımlanıyor. 11 Haziran 2021 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 5 Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Bu bağladma yayımlanan ilanlara göre farklı kadrolarda ve niteliklerde 41 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak. Ayrıca alımlar puanına göre yapılacak olup KPSS en az 50 puan ile memur alımı için adayların diğer nitelikleri de taşıyor olmaları gereklidir. Alım yapılacak belediye ve kadro dağılımı haberimizde yer alıyor.

    O belediyeler onlarca memur alımı ilanı açıkladı! KPSS en az 50 puan... İşte kadrolar ve şartlar

    Belediyeler memur alımı ilanları yayımladı. Bugün yayımlanan ilanlara göre 5 belediye bünyesine 41 memur alımı yapacak. Şartlar ve kadro dağılımı haberde. Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu olarak iki türlü istihdam çeşidi bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin belediyelerde çalışmasını değinmiştik. Kadrolu personel/memur olarak belediyelerde işe başlamak sözleşmeli personele göre farklılıkları gösterir.

    ALIM YAPACAK BELEDİYELER VE KADROLAR:

    11 Haziran 2021 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 5 Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Alım yapılacak belediye ve kadro dağılımı:

    Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ : 20 Kişilik boş kadro ile 5 Düz Memur, 5 Bilgisayar İşletmeni ve 10 Mühendis alımı yapılacak.

    Osmaneli Belediyesi: 9 kişilik kadro ile 1 Tahsildar, 2 Zabıta Memuru, 2 İtfaiye Eri, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Tekniker, 1 Mühendis alımı yapacak.

    Kadıköy Belediyesi: 5 kişilik kadro ile 1 Mühendis, 1 Mimar, 1 Tekniker ve 2 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

    Sarkışla Belediyesi: 5 İtfaiye Eri Alımı yapacak.

    Akıncılar Belediyesi: 2 kişilik boş kadro ile 1 Mühendis ve 1 İtfaiye Eri alımı yapacak.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        Belediyelerin memur alımı ilanlarına başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, yaş, Eğitim nitelikleri aranacak.

        Genel Başvuru Şartları:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç olabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak şartları aranacak.

        Özel Başvuru Şartları:

        KPSS Şartı: 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60 , 65, 70, 75, veya 80 puan almış olmak gereklidir.

        Eğitim Şartı: Adyaların en az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmaları gereklidir.

        Yaş Şartı: Memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak gereklidir.

        Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Şartları: Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesi olmak gereklidir.

            BAŞVURULAR:

            Adaylar başvurularını haziran ve Temmuz ayları içerisinde gerçekleştirecekler. Bu yönde başvurular şahsen veya e-posta yolu ile yapılmaktadır.


            Belediyede personel nasıl olunur?

            Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru belediyenin insan kaynaklarında değerlendirmeye alınarak kişinin bilgilerine göre olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanır. Başvurularda dikkat edilmesi gerek konulardan bir tanesi ise başvurduğunuz bölümün sizin istediğiniz pozisyonlarda olması ve alımı yapılacak bölümün istenilen özelliklerini taşımanızdır. Başvurusu olumlu geçen kişi veya kişiler belediyede çalışmaya hak kazanmış olurlar. Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için kişi herhangi bir sınava tabii tutulmaz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İşte toplam temizlenen müsilaj miktarı
            Haberler Memurlar Bugün son dakika yayımlandı! O belediyeler memur alımı ilanı açıkladı! KPSS en az 50 puan... İşte kadrolar ve şartlar