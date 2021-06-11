Özel Başvuru Şartları:

KPSS Şartı: 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60 , 65, 70, 75, veya 80 puan almış olmak gereklidir.

Eğitim Şartı: Adyaların en az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmaları gereklidir.

Yaş Şartı: Memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak gereklidir.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Şartları: Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesi olmak gereklidir.