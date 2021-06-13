Kamuya en az lise mezunu ve 50-60 KPSS puan ile memur ve personel alım ilanı başvuru şartları! 14 Haziran güncel kamu ilanları

Son dakika haberleri... Kamuya en en az lise mezunu ve en az KPSS 60 puan ile memur ve personel alım ilanlar ilan edilmeye devam ediyor. Toplamda 3.699 alım yapacağını duyuran kurumlar, başvuruya ilişkin detayların yer aldığı ilanları tek tek yayınladı. İşte 2021 Haziran ayı içerisinde memur ve personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları.. Özellikle erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Haziran Ayında Memur ve Personel Alımı Yapacak Kurumlar!
Haziran ayı içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından toplamda 3.699 memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte resmi ilan metinleri;
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak Alacak
İstanbul Üniversitesi 12 Öğretim Elemanı Alacak
Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak
Uşak Üniversitesi 11 Öğretim Elemanı Alacak
Uşak Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi Alacak
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 9 Sözleşmeli Personel Alacak
Şarkışla Belediye Başkanlığı 5 Memur Alacak
Türk Akreditasyon Kurumu 11 Sözleşmeli Personel Alınacak