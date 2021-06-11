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    • Memurlar
    • 11.06.2021 13:00
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    • Son Güncelleme:
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    • 11.06.2021 13:00
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    Devlete 4.500 TL maaşla 50-55 ve 60 ... 11 Haziran Cuma ...

    4.500 TL maaşla devlete 50-60 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 50 ve 60 puan şartıyla kamuya yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. İşte belediyeye memur alım ilanları...

    takvim.com.tr
    Devlete 4.500 TL maaşla 50-55 ve 60 KPSS puanı ile memur alımı...

    Farklı belediye başkanlığı tarafından ilanlar yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Farklı illerde istihdam edilecek personeller için ikamet şartı aranmıyor. Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için duyuru yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına müracaat yapacak adaylardan arz edilen başvuru şartlarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. İşte belediyeye memur alım ilanları...

    ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    9 MEMUR ALACAK

    AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    KADIKÖY (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

    ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    250 MEMUR ALACAK

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    278 ZABITA MEMUR ALACAK

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    278 MEMUR ALACAK

        GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        50 ZABITA MEMURU ALACAK

        TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        40 İTFAİYE ERİ ALACAK

        TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        10 İTFAİYE ERİ ALACAK

        OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        15 MEMUR ALACAK

        VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        Başvuru yapmak isteyen adaylar için gerekli olan şartlar;

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        Türk Ceza Kanunu 53'üncü maddesinde ifade edilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,

            Görevini yapmaya zihin ya da fiziksel herhangi bir engeli olmamak,

            Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,

            Son 1 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından istifa etmemiş olmak,

            Kamu kurum ve kuruluşlarından ahlaki ya da disiplin gerekçesi ile ihraç edilmemiş olmak,

            Görevini yapmak için gerekli olan şartları taşıyor olmak,

            Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.

            TÜM İLANLARA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

            Belediyede personel nasıl olunur?

            Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru belediyenin insan kaynaklarında değerlendirmeye alınarak kişinin bilgilerine göre olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanır. Başvurularda dikkat edilmesi gerek konulardan bir tanesi ise başvurduğunuz bölümün sizin istediğiniz pozisyonlarda olması ve alımı yapılacak bölümün istenilen özelliklerini taşımanızdır. Başvurusu olumlu geçen kişi veya kişiler belediyede çalışmaya hak kazanmış olurlar. Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için kişi herhangi bir sınava tabii tutulmaz.
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            Haberler Memurlar Devlete 4.500 TL maaşla 50-55 ve 60 KPSS puanı ile memur alımı... 11 Haziran Cuma belediye ve kamu memur alım ilanları...