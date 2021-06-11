Farklı belediye başkanlığı tarafından ilanlar yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Farklı illerde istihdam edilecek personeller için ikamet şartı aranmıyor. Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için duyuru yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına müracaat yapacak adaylardan arz edilen başvuru şartlarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. İşte belediyeye memur alım ilanları...
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
9 MEMUR ALACAK
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
KADIKÖY (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
250 MEMUR ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
278 ZABITA MEMUR ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
278 MEMUR ALACAK