Yargıtay Başkanlığı'na en az ilkokul mezunlarından 249 Temizlik Görevlisi Alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların yaş şartı ve diğer şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. Yargıtay Başkanlığı'na en az ilkokul mezunlarından toplamda 279 kamu işçisi alınacağı, ilgili alım için başvuruların 7 Haziran'da başlayacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, daha sonra İŞKUR üzerinden başvurular alınmaya başlanmıştı.
Yargıtay'ın ilgili alımı için başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden 11 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
Yargıtay Başkanlığı'na İŞKUR Üzerinden Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak
Yargıtay'a Aşçı, Garson, Temizlik Görevlisi ve Bahçıvan unvanlarında kadrolu işçi alınacak.
Başvuru yapmak isteyen adaylar , sadece bir unvan için işlem yapabilecek.
Alımlarda Temizlik görevlisi için 249, Garson unvanı için 7, Bahçıvan unvanı için 13, Aşçı unvanı için 6 kontenjan ayrıldı.
Temizlik Görevlisi , bahçıvan ve aşçı alımında alımında KPSS şartı aranmıyor.
Temizlik görevlisi alımına en az ilkokul mezunları da başvurabilir.
Temizlik görevlisi alımında başvuru yapmak isteyen adayların 30 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Diğer unvanlar için bu yaş sınırı 35 olarak belirlendi.