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    • Memurlar
    • 09.06.2021 13:52
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    • 09.06.2021 13:52
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    yüzlerce , , ve başvuru şartları nedir? İşte ilanları

    personel alımı ilanları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda en son personel alım ilanları Yargıtay tarafından verildi. Yargıtay’a İŞKUR üzerinden kadrolu işçi alımı başvuruları devam ediyor. Yargıtay'a , , ve bahçıvan unvanlarında kadrolu işçi alınacak. Yargıtay Başkanlığı’nın en az ilkokul mezunu kadrolu kamu işçisi alımı için 7 Haziran 2021 tarihi itibariyle başlayan başvuru işlemleri 11 Haziran’da sona erecek. Adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi sayfasından kolaylıkla yapabilirler.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız en az ilkokul mezunu yüzlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak

    Yargıtay Başkanlığı'na en az ilkokul mezunlarından 249 Temizlik Görevlisi Alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların yaş şartı ve diğer şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. Yargıtay Başkanlığı'na en az ilkokul mezunlarından toplamda 279 kamu işçisi alınacağı, ilgili alım için başvuruların 7 Haziran'da başlayacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, daha sonra İŞKUR üzerinden başvurular alınmaya başlanmıştı.

    Yargıtay'ın ilgili alımı için başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden 11 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

    Yargıtay Başkanlığı'na İŞKUR Üzerinden Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak

    Yargıtay'a Aşçı, Garson, Temizlik Görevlisi ve Bahçıvan unvanlarında kadrolu işçi alınacak.

    Başvuru yapmak isteyen adaylar , sadece bir unvan için işlem yapabilecek.

    Alımlarda Temizlik görevlisi için 249, Garson unvanı için 7, Bahçıvan unvanı için 13, Aşçı unvanı için 6 kontenjan ayrıldı.

    Temizlik Görevlisi , bahçıvan ve aşçı alımında alımında KPSS şartı aranmıyor.

    Temizlik görevlisi alımına en az ilkokul mezunları da başvurabilir.

    Temizlik görevlisi alımında başvuru yapmak isteyen adayların 30 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Diğer unvanlar için bu yaş sınırı 35 olarak belirlendi.

        Yargıtay'a Personel Alımında Başvuru Genel Şartları Şu Şekilde:

        1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

        2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

        3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

        4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

        karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

        6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

        7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle

        mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

        8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

        9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

        10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci

        fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

            İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

            • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

            • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

            • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

            • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

            • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

            • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
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            Haberler Memurlar KPSS şartsız en az ilkokul mezunu yüzlerce aşçı, garson, temizlik görevlisi ve bahçıvan alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR ilanları