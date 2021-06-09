BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kızılay adaylardan genel olarak, Ekip çalışmasına yatkın, İletişim yetkinliği güçlü, İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı, Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü, Sabırlı ve gelişime açık, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak şartları aranacak.