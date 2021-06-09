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    • Memurlar
    • 09.06.2021 11:41
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    • 09.06.2021 11:41
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    personel alımı yeni ilan: En az 5000 TL maaşla! KPSS şartsız operatörü ve personel alınacak!

    Personel alımı ilanları yayımlandı. Her geçen gün yeni ilan yayımlayan Kızılay az önce yayımladığı ilan ile bünyesine 3 farklı kadroda en az ön lisans mezunu ve lisans mezunu personel alımları yapılacak. Bildiğiniz gibi Kızılay ülkemizde önce gelen yardım kuruluşudur. Bu kapsamda yeni şubelere ve birimlerde görevlendirmek üzere alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarını haberimizde detaylı şekilde verdik. Bu bağlamda adaylar başvurularını https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

    takvim.com.tr
    Kızılay'dan yeni ilan: KPSS şartsız çağrı merkezi operatörü ve personel alınacak!

    Kızılay personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı kadrolarda olmak üzere KPSS Şartı olmaksızın personel alımı yapılacak olup şartlar ve detaylar haberimizde. Kızılay Personel alımı başvuruları İnternet üzerinden yapılacak. Buna göre 9 Haziran 2021 tarihi ile yayımlanan ilanlara göre başvurular Haziran ayı içerisinde yaılacaktır. Adaylar başvurularını https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

    BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

    Kızılay Personel alımı başvuruları İnternet üzerinden yapılacak. Buna göre 9 Haziran 2021 tarihi ile yayımlanan ilanlara göre başvurular Haziran ayı içerisinde yaılacaktır. Adaylar başvurularını https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

    HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

    Kızılay yayımladığı ilanlar ile bünyesine Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden,

    Çağrı Merkezi Operatörü

    Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı
    İlçe Şube Yönetimi Uzmanı
    alımları yapılacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Kızılay adaylardan genel olarak, Ekip çalışmasına yatkın, İletişim yetkinliği güçlü, İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı, Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü, Sabırlı ve gelişime açık, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak şartları aranacak.

        ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

        Çağrı Merkezi Operatörü:

        Lisans mezunu,

        Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,

        Ms Office programlarını etkin kullanabilen,

        İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),

        Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı:

        Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,

        Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi,

        MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

        Tercihen Python, R veya SQL programlarından en az birine hakim,

            Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip,

            Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen,

            İlçe Şube Yönetimi Uzmanı:

            En az ön lisans, tercihen lisans mezuniyeti (Tercihen iibf),

            Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

            En az 2 yıl iş deneyimi,

            Tercihen İngilizce dil bilgisi,

            İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

            Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,

            Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

            Tercihen SAP kullanım bilgisi,

            Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,,

            Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,

            Etkili iletişim ve sunum becerisi,

            Takım çalışmasına yatkın,

            Çözüm ve sonuç odaklı,

            Proaktif,

            Gelişim odaklı,

            Paydaş memnuniyetine önem veren,
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            Haberler Memurlar Kızılay personel alımı yeni ilan: En az 5000 TL maaşla! KPSS şartsız çağrı merkezi operatörü ve personel alınacak!