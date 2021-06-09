Kızılay personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı kadrolarda olmak üzere KPSS Şartı olmaksızın personel alımı yapılacak olup şartlar ve detaylar haberimizde. Kızılay Personel alımı başvuruları İnternet üzerinden yapılacak. Buna göre 9 Haziran 2021 tarihi ile yayımlanan ilanlara göre başvurular Haziran ayı içerisinde yaılacaktır. Adaylar başvurularını https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Kızılay Personel alımı başvuruları İnternet üzerinden yapılacak. Buna göre 9 Haziran 2021 tarihi ile yayımlanan ilanlara göre başvurular Haziran ayı içerisinde yaılacaktır. Adaylar başvurularını https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Kızılay yayımladığı ilanlar ile bünyesine Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden,
Çağrı Merkezi Operatörü
Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı
İlçe Şube Yönetimi Uzmanı
alımları yapılacak.