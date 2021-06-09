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    • Memurlar
    • 09.06.2021 11:08
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    • 09.06.2021 11:08
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    , sa ve ve formu sayfası! İşte

    sa, , , , personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. , BİM, ŞOK, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda Carrefour, Migros, Bim ve Şok marketler bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler sayfamızda. İşte ...

    takvim.com.tr
    Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu sayfası!

    Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu sayfası sayfamızda yer alıyor. Market zincirleri iş arayanların ilk aklına gelen kurumlardan biri olarak kendilerini göstermektedir. Zira bu tür kuruluşlarda gerek üniversite öğrencileri gerekse mezunlar iş bulabilmektedir. Türkiye geneli Carrefoursa, ŞOK, MİGROS, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Türkiye genelinde şubeleri bulunan marketler, İŞKUR üzerinden yayımladıkları ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından personel alacağını kamuoyu ile paylaştı. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler sayfamızda

    BAŞVURU ŞARTLARI

    İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,

    - Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,

    - Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,

    - Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

    - Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,

        BAŞVURU

        Marketlerin personel alımına başvurular aşağıdaki sayfalardan alınıyor.

        Bim market personel alımı başvuru sayfası

        https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

        Carrefour personel alımı başvuru sayfası:

        https://www.kariyer.net/firma-profil/carrefoursa-carrefour-sabanci-ticaret-merkezi-a-s-17097-7788

        Migros personel alımı iş başvuru sayfası

        https://basvuru.migros.com.tr/
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            Haberler Memurlar Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu sayfası! İşte en az ilkokul mezunu personel alımı kadroları