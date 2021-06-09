Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu sayfası sayfamızda yer alıyor. Market zincirleri iş arayanların ilk aklına gelen kurumlardan biri olarak kendilerini göstermektedir. Zira bu tür kuruluşlarda gerek üniversite öğrencileri gerekse mezunlar iş bulabilmektedir. Türkiye geneli Carrefoursa, ŞOK, MİGROS, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Türkiye genelinde şubeleri bulunan marketler, İŞKUR üzerinden yayımladıkları ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından personel alacağını kamuoyu ile paylaştı. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler sayfamızda
BAŞVURU ŞARTLARI
İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,
- Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,
- Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,
- Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,
- Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,