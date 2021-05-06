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    • Memurlar
    • 06.05.2021 10:51
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    • 06.05.2021 10:51
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    12 öğretim üyesi alımı yapacak! İlan yayınlandı

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 12 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Amasya Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

    İşte Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:
    1-Başvuru dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)
    2-Fotoğraf (4 adet)
    3-Özgeçmiş
    4-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (İlk defa ve açıktan atamalarda noter onaylı, kurum içi yükselme ve
    kurumlararası nakil atamalarında ise aslı gibidir onaylı olabilir.)
    5-Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)
    6-Yayın Listesi
    7-Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi
    8-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışı müracaatlarda)
    9-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
    10-Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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