Amasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

İşte Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:

1-Başvuru dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)

2-Fotoğraf (4 adet)

3-Özgeçmiş

4-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (İlk defa ve açıktan atamalarda noter onaylı, kurum içi yükselme ve

kurumlararası nakil atamalarında ise aslı gibidir onaylı olabilir.)

5-Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)

6-Yayın Listesi

7-Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışı müracaatlarda)

9-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10-Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

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