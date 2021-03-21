4.500 TL maaşla KPSS şartsız ve KPSS puanıyla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar kontenjanlar

4.500 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Değişik kadrolara yapılan alımlar için müracaatlar başlamış bulunmakta. Biz de belediyelerin müracaatı başlayacak personel alımlarının bilgilerine ve ayrıntılara yer verdik. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediye kamu işçisi alım ilanları ve başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.
KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.500 TL maaşla belediye memuru alımı...
Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021
Aksaray Taşpınar Belediyesi Memur Alım İlanı 16.04.2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 28.03.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021