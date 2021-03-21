Devlete en az ilköğretim mezunları arasından KPSS 'siz ve KPSS puanı ile personel memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Aşağıda, KPSS 55, 60, 65, 70 ve 80 taban puanı ile ve KPSS şartı aramaksızın devlet memuru, kamu işçisi alımı yapan resmi kurumların güncel iş ilanları liste halinde verilmiştir. Listede belirtilen tüm kamu kurum ve kuruluşların resmi ilanlarına tek tıklama ile ulaşabilir ve o ilan hakkında ki tüm bilgilere erişebilirsiniz…