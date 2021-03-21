Son dakika haberi: Farklı kamu kurumu tarafından açıklama yapıldı ve en az ilköğretim mezunlarından kamuya personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. 28 bin 215 personel alımı başvurusu başlıyor. Yayınlanan kamu güncel kamu iş ilanlarına göre, bugünden başlamak üzere, her bir ilan içeriğinde belirtilen farklı son başvuru tarihlerine kadar toplamda 28 bin memur-işçi ve personel alımı yapılacaktır. En az ilkokul, ilköğretim, ortaokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adayların kendilerine göre kamuda iş imkanı bulabileceği en güncel iş ilanları ile ilgili haber içeriğinde özet anlatımı ile birlikte ilanlar yayınladık.