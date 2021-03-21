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    • Memurlar
    • 21.03.2021 12:05
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    • 21.03.2021 12:05
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    Devlete 22 Mart en az 4.000 TL maaşla nedir? İşte alım yapılan tüm kadrolar

    22 Mart en az 4.000 TL maaşla devlete personel memur ve işçi alımları oldukça fazla merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine personel ve kolluk kuvveti alımları yapılacak. KPSS puan şartı aranmadan ve 50-60 KPSS ile yapılacak personel , memur ve jandarma alımında başvurular 22 Mart günü başlayacak. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar haberimizde.

    takvim.com.tr
    Devlete 22 Mart en az 4.000 TL maaşla 29 bin memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir

    Son dakika haberi: Farklı kamu kurumu tarafından açıklama yapıldı ve en az ilköğretim mezunlarından kamuya personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. 28 bin 215 personel alımı başvurusu başlıyor. Yayınlanan kamu güncel kamu iş ilanlarına göre, bugünden başlamak üzere, her bir ilan içeriğinde belirtilen farklı son başvuru tarihlerine kadar toplamda 28 bin memur-işçi ve personel alımı yapılacaktır. En az ilkokul, ilköğretim, ortaokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adayların kendilerine göre kamuda iş imkanı bulabileceği en güncel iş ilanları ile ilgili haber içeriğinde özet anlatımı ile birlikte ilanlar yayınladık.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağı görüldü:

    Öğretmen

    Astsubay

    İşçi

    Uzman tabip,

    Tabip,

    Uzman diş tabibi,

    Diş tabibi

    Eczacı

    Başvuruları 22 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacak ilanlar şu şekilde:

    VGM personel alımı için TIKLAYIN

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 423 işçi alımı için TIKLAYIN

    ÇAYKUR işçi alımı için TIKLAYIN

    İpekyolu Belediyesi zabıta alımı için TIKLAYIN

        Sahil Güvenlik 150 astsubay alımı için TIKLAYIN

        MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için TIKLAYIN

        İstanbul'da Belediyeye 1000 işçi alımı için TIKLAYIN

        Sağlık Bakanlığı 4 bin 425 personel alımı için TIKLAYIN

        KPSS'SİZ BELEDİYE İLANLARI

        Belediyelere ve belediye şirketlerine yapılan KPSS'siz personel alımları ise şu şekilde:

        ÇAT (TOKAT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        40 MEMUR ALACAK

        TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        7 MEMUR ALACAK

        ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        45 MEMUR ALACAK

        KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MEMUR ALACAK

        ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        50 MEMUR ALACAK

        ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        27 MEMUR ALACAK

        EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        13 MEMUR ALACAK

        TAŞPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MEMUR ALACAK

            BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            18 MEMUR ALACAK

            AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            4 MEMUR ALACAK

            YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            1 ZABITA MEMURU ALACAK

            ORTAKÖY (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            1 MEMUR ALACAK
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            Haberler Memurlar Devlete 22 Mart en az 4.000 TL maaşla 29 bin memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılan tüm kadrolar