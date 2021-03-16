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    • 16.03.2021 10:03
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    ve KPSS şartsız 104 personel alımı! Başvuru şartları neler? Güvenlik görevlisi, izlik personeli...

    bünyesine en az ilköğretim mezunlarından izlik görevlisi, en az ön lisans mezunlarından ise güvenlik görevlisi alımı yapacağını bildirdi. 'de yayımlanan ilanda Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 23 sürekli işçi alınacağı belirtildi. temizlik görevlisi alımı için başvurular,  (İŞKUR) internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Peki,

    takvim.com.tr
    Vakıflar Genel Müdürlüğü 104 personel alımı yapacak!

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 23 sürekli işçi alınacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne alınacak 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisinin 56'sı erkek, 25'i kadın olacak.

    HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü yayımladığı ilan ile 104 kişilik boş kadro için iki farklı ilan yayımladı. Bu kapsamda,

    KPSS 70 Puan ile 81 Kadın Erkek Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

    KPSS Siz Personel Alımı kapsamında ise 23 Temizlik Personeli Alımı yapılacak.

    GENEL ŞARTLAR NEDİR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI:

        Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,

        01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

        Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

        Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak,

        Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

        TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI:

        En az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

        İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak,

        İlk başvuru tarihinden önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak,

        İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

        BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        VGM temizlik Görevlisi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

        Güvenlik Görevlisi alımı için Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir.
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