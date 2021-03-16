Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 23 sürekli işçi alınacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne alınacak 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisinin 56'sı erkek, 25'i kadın olacak.
HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü yayımladığı ilan ile 104 kişilik boş kadro için iki farklı ilan yayımladı. Bu kapsamda,
KPSS 70 Puan ile 81 Kadın Erkek Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.
KPSS Siz Personel Alımı kapsamında ise 23 Temizlik Personeli Alımı yapılacak.
GENEL ŞARTLAR NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.