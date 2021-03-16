İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine 36 kişilik personel alımı yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, ön lisans ve lisans mezunu şartı bulunuyor. 6 farklı kadro için yapılacak alımların başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağı belirlendi. Söz konusu ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. Peki hangi kadrolara alım yapılacak? İşte Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı hakkında detaylı bilgiler...
KPSS ŞARTI ARANIYOR!
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir.
HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Lisans Mezunu:
3 Mühendis,
6 Büro Personeli (Memur),
6 İkinci Mühendis,
4 İkinci Kaptan,
10 Deniz Trafik Operatörü.
Ön Lisans Mezunu:
7 Büro Personeli (Memur).
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türk vatandaşı olmak,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak,
Ms Office programlarını bilmek,
İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,