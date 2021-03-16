Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 16.03.2021 07:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2021 07:20
    ABONE OL

    Son gün yarın! 1142 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama: Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1442 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçla için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı temizlik kura çekimi ne zaman? sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. personel alımı kura sonuçları için kuraya başvuran vatandaşlar araştırma yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Adalet Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları!

    Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1142 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu ve alımlar kura çekimiyle belli olacak.

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. Belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığın internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.

    Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.



    Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

    Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.

    Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

    Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

    Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

        SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

        Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

        Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

        Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.



        Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

        Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar Son gün yarın! Adalet Bakanlığı 1142 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama: Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?