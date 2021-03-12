Sözleşmeli personel kimdir?

657 sayılı kanunda tanımlanan "Sözleşmeli Personel" ise şu şekilde ifade edilmektedir;

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması,

gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere

özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas

ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına

karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Kanunda ayrıca "Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve

bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette

bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya

derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler" ifadesi yer almaktadır.