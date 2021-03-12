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    • Memurlar
    • 12.03.2021 16:01
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    • 12.03.2021 16:01
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    Mart ayı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları!

    yılı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları yayına verildi. Memur alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi açıklandı. Memur alım ilanı detayları haberimizde... 657 sayılı kanunda memur tanımı şu şekilde ifade edilmiştir; Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. İşte ...

    takvim.com.tr
    2021 Mart ayı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları!

    2021 yılı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları ardı ardına açıklandı. Onlarca kamu kurumu KPSS'li KPSS'siz personel alım yapacak! Mart'tan itibaren yayımlanan kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. Memur alım ilanı detayları haberimizde...

    TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

    2021 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN EDİLECEKTİR

    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

    2021 YILI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN EDİLECEKTİR.

    TAŞPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MEMUR ALACAK

    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İPTAL İLANI

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

    5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

    102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

        BİLGEM 1 PERSONEL ALACAK

        TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

        BİLGEM 38 PERSONEL ALACAK

        TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

        BAŞKANLIK 1PERSONEL ALACAK

        TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

        BİLGEM 2 PERSONEL ALACAK

        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

        19940 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        SAĞLIK BAKANLIĞI

        2021 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK

        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        1 ÖĞRETİM ÜYESİ (PROFESÖR) ALACAK

        FIRAT ÜNİVERSİTESİ

        112 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

        87 SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ALACAK

        BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        18 MEMUR ALACAK

        TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

        TUG 3 PERSONEL ALACAK

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

        10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

        10 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALACAK

            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

            1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

            TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

            18 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

            TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

            2 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

            ORTAKÖY (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            1 MEMUR ALACAK

            AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            4 MEMUR ALACAK

            YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            1 ZABITA MEMURU ALACAK

            İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

            1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

            23 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

            ADALET BAKANLIĞI

            CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5358 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            ADALET BAKANLIĞI

            814 SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ ALACAK

            ADALET BAKANLIĞI

            237 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            ADALET BAKANLIĞI

            5075 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

            2 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

            İPEKYOLU (VAN) BELEDİYESİ

            26 ERKEK 4 KADIN ZABITA MEMURU ALIM İLANI

            VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            DÜZELTME İLANI

            BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            DÜZELTME İLANI

            PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            20 ZABITA MEMURU ALACAK

                ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                14 MEMUR ALACAK

                VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                112 MEMUR ALACAK

                ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

                10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

                TÜM YENİ MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


                Memur kimdir?

                657 sayılı kanunda memur tanımı şu şekilde ifade edilmiştir; Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
                Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama,
                programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

                Sözleşmeli personel kimdir?

                657 sayılı kanunda tanımlanan "Sözleşmeli Personel" ise şu şekilde ifade edilmektedir;
                Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması,
                gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere
                özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas
                ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına
                karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

                Kanunda ayrıca "Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.
                Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve
                bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette
                bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya
                derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler" ifadesi yer almaktadır.
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                Haberler Memurlar 2021 Mart ayı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları! Güncel personel ve memur alım kurumları ve başvuru şartları