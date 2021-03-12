2021 yılı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları ardı ardına açıklandı. Onlarca kamu kurumu KPSS'li KPSS'siz personel alım yapacak! Mart'tan itibaren yayımlanan kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. Memur alım ilanı detayları haberimizde...
TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
2021 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN EDİLECEKTİR
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
2021 YILI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN EDİLECEKTİR.
TAŞPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İPTAL İLANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK