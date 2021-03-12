KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenenler Jandarma astsubay alımı başvurusu yapmak için başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki jandarma astsubay alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar... Başvurular, Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen başvuru yapılamayacak. Sisteme Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59'da sona erecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen başvuru yapılamayacak.
Sisteme Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.