Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı KPSS 70 Puan ile 4 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. JGK tarafından yapılan duyuruda başvuru şartları ve tarihi hakkında bilgilere yer verildi. Personel alımında özellikle KPSS 70 puan şartı bulunduğu belirtildi. Öte yandan istihdam edilecek adaylara tavan ücretinin iki katı maaş ödemesi yapılacağı duyuruldu. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte JGK sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan detayları...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları 25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 11 Mart 2021 günü saat 16.00'ya kadar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla tamamlayabilecek.
İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
c. Müracaat tarihinin son günü olan 11 Mart 2021 tarihi itibariyle (internetten yapılan başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.