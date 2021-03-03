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    • Memurlar
    • 03.03.2021 11:23
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    • 03.03.2021 11:23
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    sözleşmeli personel alımı! 14.000 TL maaş verilecek! İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...

    personeli kadrosuna alım yapacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada başvuru şartları ve tarihi hakkında bilgilere yer verildi. Tarıma sözleşmeli statüde ve yüksek maaşla yeni personel alımları için başvurular alınacak. Alımlar 10 farklı kadrodan yapılacak. Peki, için başvuru şartları neler? Hangi kadrolardan alımlar yapılacak? Konu hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik...

    takvim.com.tr
    Tarım ve Orman Bakanlığı 14 bin TL maaşla personel alımı yapacak!

    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada personel alımının "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi" uyarınca yapılacağı ifade edildi.

    HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

    Tarım ve Orman Bakanlığı 10 kişilik boş kadro ile aşağıdaki kadrolarda alım yapılacak.

    * 1 Kıdemli Sistem Uzmanı,

    * 1 Sistem Uzmanı,

    * 1 Veritabanı Uzmanı,

    * 3 Ağ ve Güvenlik Uzmanı,

    * 2 Yazılım Uzmanı (.Net),

    * 1 Yazılım Uzmanı (Open Source),

    * 1 Mobil Yazılım Uzmanı.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

    ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

    d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

    e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    MEZUNİYET ŞARTI

    Adayların bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca diğer fakültelerin fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olanlar da başvuru yapabilir.

        KPSS İLE VEYA KPSSSİZ ALIM YAPILACAK

        Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için adaylar başvurularını KPSS puanı ile yapacaklar. Adayların 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan KPSS'den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

        Aynı zamanda KPSS puanı olmadan da adaylar başvuru yapabilecek olup KPSS siz Personel Alımı yapılacak. KPSS puanı olmadan yapılacak başvurularda puan 70 olarak göze alınacak olup YDS Puanı 0 olarak ele alınacaktır.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Tarım ve Orman Bakanlığına sözleşmeli personel alımı başvuruları 08 Mart 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 14 Mart 2021 tarihine kadar başvuruların yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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        Haberler Memurlar Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! 14.000 TL maaş verilecek! İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...