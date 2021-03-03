Şehir ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen kişiler için zorunlu koşullar ve yayınlanan zabıta alım duyurularını haberimizde bulabilirsiniz. Alakalı belediyelerin hudutları içerisinde yasayla tanımlanan emir ve yasaklar güzergahında muhtelif sorgulamalar yapan devlet memurlarına zabıta ismi veriliyor. 6 Belediye toplamda 87 Zabıta Memuru alım ilanı yayınladı. En az 60 KPSS puan şartı arayan belediyeler Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adayalar arasında seçim yapacak. Yayınlanan ilanlarda ise adaylara başvuru şartlarında tarihine kadar merak edilen tüm detaylar duyuruldu. Peki Zabıta alımı başvuru şartları neler? İşte 2021 memur alımına ilişkin merak edilen detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Van Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Pendik Belediyesi, Van İpekyolu Belediyesi, Yaylakent Belediyesi zabıta alımı başvuruları 8 mart 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 12 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2021 Zabıta alımı başvuru şartları belediyeler tarafından başvuruda bulunacak adaylara ilan edildi.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)