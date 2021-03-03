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    • Memurlar
    • 03.03.2021 12:00
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    • 03.03.2021 12:00
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    6 belediyeye KPSS 60 puanla alınacak! dir? Hangi belediyeler alım yapacak?

    alım istihdamı sağlamak için belediyeler zabıta alımı ilanlarını dönem dönem yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar bu ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyorlar. Son olarak 6 belediye toplamda 87 u alım ilanı yayınladı. En az 60 KPSS puan şartı arayan belediyeler lise, ön lisans ve lisans mezunu adayalar arasında seçim yapacağını belirtti. Yayınlanan ilanlarda ise adaylara başvuru şartlarında tarihine kadar merak edilen tüm detaylar duyuruldu. Peki ? 2021 Zabıta maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 memur alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    6 belediyeye KPSS 60 puanla zabıta alınacak! İşte şartlar...

    Şehir ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen kişiler için zorunlu koşullar ve yayınlanan zabıta alım duyurularını haberimizde bulabilirsiniz. Alakalı belediyelerin hudutları içerisinde yasayla tanımlanan emir ve yasaklar güzergahında muhtelif sorgulamalar yapan devlet memurlarına zabıta ismi veriliyor. 6 Belediye toplamda 87 Zabıta Memuru alım ilanı yayınladı. En az 60 KPSS puan şartı arayan belediyeler Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adayalar arasında seçim yapacak. Yayınlanan ilanlarda ise adaylara başvuru şartlarında tarihine kadar merak edilen tüm detaylar duyuruldu. Peki Zabıta alımı başvuru şartları neler? İşte 2021 memur alımına ilişkin merak edilen detaylar...

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Van Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Pendik Belediyesi, Van İpekyolu Belediyesi, Yaylakent Belediyesi zabıta alımı başvuruları 8 mart 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 12 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    2021 Zabıta alımı başvuru şartları belediyeler tarafından başvuruda bulunacak adaylara ilan edildi.

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

    g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

        ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Zabıta Memuru alımına ilişkin özel başvuru şartları yayınlanan ilan metni ile tüm adaylara belirtildi. İşte Özel başvuru şartları;

        a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

        b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

        d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip,

        e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

        2021 ZABITA ALIMI RESMİ İLAN METİNLERİ

        Belediyeler tarafından yayınlanan zabıta alımı resmi ilan metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

        Van Büyükşehir Belediyesi: 15 Zabıta Memuru,

        Şırnak Belediyesi: Ön Lisans mezunu 1 ve Lisans Mezunu 1 Zabıta memuru,

        Bahçelievler Belediyesi: 19 Zabıta Memuru,

        Pendik Belediyesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 20 Zabıta memuru,

        Van İpekyolu Belediyesi: 30 Zabıta memuru,

        Yaylakent Belediyesi: 1 Zabıta Memuru.

        ZABITA NE İŞ YAPAR?

        Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.

        2021 ZABITA MAAŞLARI NE KADAR?

        Belediyelerde görev alan Zabıtaların ve memurların maaşları devlet tarafından ödenmektedir. Büyükşehir belediyeleri ve küçük beldelerde görev alanların maaşları aynı değildir. Bunun yanında bekar, evli ve çocuklu olup olmaması da etki göstermektedir. AGİ yardımı alan bir memur ile almayan memur arasında maaş farkı vardır.

        D/K'sı 1/4; Kıdem Yılı 25 ve Üstü Zabıta Memurunun 15 Ocak 2021 Net Maaşı 5.021 TL'dir.

            ZABITA MEMURU HAFTADA KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

            Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir denilmektedir. Bu durum, belediyelerde keyfi uygulamaya sebebiyet vermekte olup personel istediği vardiyaya istediği hale sokulmaktadır.
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            Haberler Memurlar 6 belediyeye KPSS 60 puanla zabıta alınacak! Zabıta alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi belediyeler alım yapacak?