Şehir ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen kişiler için zorunlu koşullar ve yayınlanan zabıta alım duyurularını haberimizde bulabilirsiniz. Alakalı belediyelerin hudutları içerisinde yasayla tanımlanan emir ve yasaklar güzergahında muhtelif sorgulamalar yapan devlet memurlarına zabıta ismi veriliyor. İpekyolu Belediye Başkanlığı (Van) bünyesinde istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Adayların, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmamaları gerekmektedir.
KPSS 60 İLE 30 KİŞİLİK ZABITA ALIMI
Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre 30 kişilik kadro ile Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda 4 Kadın ve 26 Erkek olmak üzere 30 kişi alacak. Alımlar Lisans mezunu adaylar içerisinden alınacak olup detayları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,