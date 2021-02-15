BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.

Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.

Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.

Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.

ERKEK BEKÇİ NASIL OLUNUR?

Erkeklerin bekçi olabilmesi için bir önceki başlıkta belirttiğimiz tüm şartlar ve evraklara sahip olması yeterlidir. Tüm şartlar ve evraklara sahip olunduğu takdirde Polis Akademisinin yayınlayacağı bekçi alımı ilanlarının takip etmeli ve alım başlandığında kişi gerekli evraklar ile başvuru yapabilir. Başvurusu onaylanan erkek adaylar, bilgilerinin sorgulandığı yazılı, sözlü ve ayrıca fiziki yeterliliğinin değerlendirildiği üç aşamalı bir sınava girer. Sınavdan başarı ile geçen adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulur. Olumlu sonuç alınırsa adaydan sağlık raporu istenir ve sağlık raporu uygun görülürse de adayın göreve başlamasında hiçbir engel kalmaz.

KADIN BEKÇİ NASIL OLUNUR?

Kadınların bekçi olabilmesi için "Bekçi Nasıl Olunur?" başlığında belirttiğimiz askerlik harici tüm şartlara ve evraklara sahip olması yeterlidir. Tüm şartlara ve evraklara sahip olunması halinde bekçi alımı başladığında başvuruda bulunulabilir. Eğer başvuru olumlu sonuçlanırsa aday, Polis Akademisi tarafından belirlenen komisyon eşliğinde üç aşamalı bir sınava tabi tutulur. Aday bilgilerin değerlendirildiği yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı sınava ve ayrıca fiziki yeterliliğinin değerlendirildiği bir sınava daha girer. Bu sınavlardan başarı ile geçerse adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Araştırma sonuçlarında bekçilik için herhangi bir engele rastlanmaz ve sağlık raporu da olumlu değerlendirilirse sonucunda aday göreve hazır hale gelir.