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    • Memurlar
    • 15.02.2021 16:30
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    • 15.02.2021 16:30
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    ? 2021 bekçi olma şartları nelerdir? Bekçi çalışma saatleri ve maaşları 2021

    'de uygulanmaya başladığından bu yana bekçilik mesleği oldukça ilgi görmeye başladı. Toplumun can güvenliğinden sorumlu olduğunuz bu meslekle ilgili detaylı bir başvuru ve mülakat süreci sizleri bekliyor. Öte yandan bugün ve internet sitesinde yer alan duyuruya göre 20 Ocak'ta gerçekleşen sınavına katılan adayların sınav sonuçları açıklandı. Peki, ? Bekçi olmak için ne yapmak gerekiyor? ve başvuruları hakkında tüm ayrıntılar haberin devamında...

    takvim.com.tr
    2021 bekçi olma şartları nelerdir? Maaşları ne kadar?

    Türkiye'de uygulanmaya başladığından bu yana bekçilik mesleği oldukça ilgi görmeye başladı. Toplumun can güvenliğinden sorumlu olduğunuz bu meslekle ilgili detaylı bir başvuru ve mülakat süreci sizleri bekliyor. Peki, Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için ne yapmak gerekiyor? 2021 Bekçi alım tarihi ve başvuruları hakkında tüm ayrıntılar haberin devamında...

    BEKÇİ NASIL OLUNUR?

    Bekçi olmak için üç aşamalı sınavdan geçmelisiniz. Yapılacak olan bu üç aşamalı sınav yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik olacaktır. Bu sınavlar arasından ilk önce yazılı sınava gireceksiniz. Yazılı sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür sorularından sınav olacaksınız.

    Sınava girdiğinizde soruların cevaplarını optik üzerine işaretlemelisiniz ve sınavınızı öyle tamamlamalısınız. Sınavı geçme puanı en az 50'dir. İkinci olarak gireceğiniz sınav fiziki yeterlilik sınavıdır. Bu sınavda ise kişilerin kabiliyeti ön plandadır. Ve bu aşamada 60 puan alan vatandaşlarımız başarılı sayılacaktır. 60 puan alamayanlar ise başarısız sayılacak.

    Üçüncü olarak gireceğiniz sınav ise sözlü sınav olacaktır. Bu aşamada kişinin özgüveni ön plana çıkmaktadır. Bu sözlü sınavda kişinin bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, kişinin özgüveni ve vücut dilidir. Her biri ayrı ayrı olmak üzere yirmişer puandır. Bu sınavdan da 70 alan kişiler aşamayı başarılı bir şekilde geçirmiş olacaktır.

    Bu üç sınavın girişi yapıldıktan sonra tüm notlar hesaplanacaktır. Bu hesaplamada yazılı ve fiziki sınavdan alınan puanın %25 i sözlü olan sınavın ise %50 si baz alınacak.

        BEKÇİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

        Gerçekleştirmek istediğiniz başvuruyu iki farklı yöntem ile yapabilirsiniz. Bunlardan ilk yöntem online başvuru. İnternet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için https://pa.edu.tr/ linkine tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi e-Devlet üzerinden de yapma imkanınız vardır. Diğer bir yöntem ise bireysel başvuru yöntemidir. Bu şekilde ön başvuru ile mesai saatleri arasında sağlık kontrollerini gerçekleştirmek için Polis Akademisine gidiliyor.

        BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

        Bekçi alım şartları aşağıdaki gibidir:

        T.C. vatandaşı olmak

        En az lise mezunu olmak

        En az 1.67 boy

        Başvuru yaptığı yerde en az bir senede oturuyor olması

        Askerliğini tamamlaması

        Ağır hapis, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik veya başka bir suçtan hüküm giymemesi

        Kötü tanınmamak

        Kamu haklarından mahrum olmamak

        Silah kullanmaya bir engel olmaması

        Alkol, uyuşturucu tedavisi görmemesi

        Terör örgütüne katılmaması

        Siyasi partiye üye olmaması

        BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI EVRAKLAR

        Sınav dilekçesi,

        Kimlik kartı,

        Diplomanın aslı ve fotokopisi,

        Dört adet biyometrik fotoğraf,

        Sınav ücretinin yatırıldığını kanıtlayan dekont,

        Askerliğin bittiğini gösteren belge.

        BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

        İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.

        Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.

        Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.

        Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

        Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

        Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

        EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.

        ERKEK BEKÇİ NASIL OLUNUR?

        Erkeklerin bekçi olabilmesi için bir önceki başlıkta belirttiğimiz tüm şartlar ve evraklara sahip olması yeterlidir. Tüm şartlar ve evraklara sahip olunduğu takdirde Polis Akademisinin yayınlayacağı bekçi alımı ilanlarının takip etmeli ve alım başlandığında kişi gerekli evraklar ile başvuru yapabilir. Başvurusu onaylanan erkek adaylar, bilgilerinin sorgulandığı yazılı, sözlü ve ayrıca fiziki yeterliliğinin değerlendirildiği üç aşamalı bir sınava girer. Sınavdan başarı ile geçen adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulur. Olumlu sonuç alınırsa adaydan sağlık raporu istenir ve sağlık raporu uygun görülürse de adayın göreve başlamasında hiçbir engel kalmaz.

        KADIN BEKÇİ NASIL OLUNUR?

        Kadınların bekçi olabilmesi için "Bekçi Nasıl Olunur?" başlığında belirttiğimiz askerlik harici tüm şartlara ve evraklara sahip olması yeterlidir. Tüm şartlara ve evraklara sahip olunması halinde bekçi alımı başladığında başvuruda bulunulabilir. Eğer başvuru olumlu sonuçlanırsa aday, Polis Akademisi tarafından belirlenen komisyon eşliğinde üç aşamalı bir sınava tabi tutulur. Aday bilgilerin değerlendirildiği yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı sınava ve ayrıca fiziki yeterliliğinin değerlendirildiği bir sınava daha girer. Bu sınavlardan başarı ile geçerse adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Araştırma sonuçlarında bekçilik için herhangi bir engele rastlanmaz ve sağlık raporu da olumlu değerlendirilirse sonucunda aday göreve hazır hale gelir.
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