2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılım sağlayan adaylar, sınavdan alacakları başarı puanı için heyecanlanıyor. 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında alınan başvurular sonrasında bekçi sınavı 20 Ocak'ta tamamlandı. Polis Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alım süreci yürütülen bekçi alımının sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sonuçları ekranına erişim linki haberimizde...
BEKÇİLİK SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK!
Polis Akademisi'nin yaptığı paylaşımda bekçilik sonuçları bugün açıklanacak. Peki şu anda bekçi adayları sınav başarı puanlarına erişim sağlayabiliyor mu? Bekçilik sonuçları açıklandı mı?
BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bekçilik sonuçları henüz açıklanmadı. Bugün açıklanması beklenen bekçilik sonuçlarına erişim açıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
BEKÇİLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bekçilik sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Bekçilik sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz..