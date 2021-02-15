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    • Memurlar
    • 15.02.2021 10:42
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    • 15.02.2021 10:42
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    Beklenen gün geldi! 2021 EGM bekçi alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! sınav sonuçları açıklandı mı?

    2021 Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarı ilan edilmesi sonrası na odaklandı. 'a yapılacak için sınava katılan adayların bir sonraki aşamaya geçebilmek için sınavda başarılı olmaları gerekiyor. Başkanlığı tarafından yapılan duyurular arasında bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Bu bağlamda bekçilik sınav sonuçları için değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Peki bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika ekranı...

    takvim.com.tr
    EGM 2021 bekçi alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılım sağlayan adaylar, sınavdan alacakları başarı puanı için heyecanlanıyor. 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında alınan başvurular sonrasında bekçi sınavı 20 Ocak'ta tamamlandı. Polis Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alım süreci yürütülen bekçi alımının sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sonuçları ekranına erişim linki haberimizde...

    BEKÇİLİK SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK!

    Polis Akademisi'nin yaptığı paylaşımda bekçilik sonuçları bugün açıklanacak. Peki şu anda bekçi adayları sınav başarı puanlarına erişim sağlayabiliyor mu? Bekçilik sonuçları açıklandı mı?

    BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Bekçilik sonuçları henüz açıklanmadı. Bugün açıklanması beklenen bekçilik sonuçlarına erişim açıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    BEKÇİLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Bekçilik sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Bekçilik sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz..

    BEKÇİLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.

        SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

        [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

        1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
        2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
        a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
        b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
        c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.
        3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.



        SÖZLÜ SINAV

        1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.
        2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
        3. Adaylar;
        a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
        b) Kendisinden istenileni kavraması,
        c) Özgüveni,
        ç) İfade etme yeteneği,
        d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
        4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

            BEKÇİ MAAŞLARI 2021 NE KADAR?

            İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2021 yılında bekçi maaşlarına yüzde 7.33 oranında enflasyon zammı geldi.

            2021 bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu. İşte 2021 yılı maaş detayları;

            İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

            İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4.618 TL alıyor.

            Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

            Lise mezunu olan bekçi maaşı 4.782 TL alıyor.

            Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

            Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4.999 TL oldu.

            Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

            Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4.999 TL oldu.
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