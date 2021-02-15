BEKÇİ MAAŞLARI 2021 NE KADAR?

İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2021 yılında bekçi maaşlarına yüzde 7.33 oranında enflasyon zammı geldi.

2021 bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu. İşte 2021 yılı maaş detayları;

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4.618 TL alıyor.

Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lise mezunu olan bekçi maaşı 4.782 TL alıyor.

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4.999 TL oldu.

Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4.999 TL oldu.