



BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ



Sınav başvuru formları www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, sınav başvuru formunu ve bu ilanın "D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, sinav@devtiyatro.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. İş bu Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten sonra, başvuru tarih aralığı ile sınav tarihleri Genel Müdürlüğümüz www.devtiyatro.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayımlanacaktır. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.



Adaylar, sınav başvuru formlarında hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Adaylar 1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Genel Müdürlüğümüz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, sınav başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.