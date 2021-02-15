Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 119 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak 119 personel alınacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Sınav başvuru tarihi 05/02/2021 tarihinde başlayıp 19/02/2021 tarihi saat 24:00 'e kadardır." ifadelerine yer verildi.
PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?
SANATÇI
1- Sanatçı (Aktör/Aktrist) : Üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu olmak,
2- Dekoratör (Sahne Tasarımcısı): Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yılık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,
3- Kostüm Kreatörü: Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yıllık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,