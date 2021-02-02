İŞKUR üzerinden ilan yayımlayan belediyeler, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puan şartı aranmadan belediyeler, belediye şirketleri ve SYDV'ler bünyesine yapılan personel alımlarında başvurular alınıyor. Adaylar, haberimizin içerisinde yer alan ''Başvuru'' linkine tıklayarak istedikleri ilana başvuru yapabilir veya CV'lerini ilgili personele yollayabilir. Söz konusu istihdam özel sektör kurumlarına yapılacak olup, başvuru ile ilgili tüm merak edilenleri siz için açıklıyoruz. İşte detaylar…
İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!
İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!