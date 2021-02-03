Son dakika kamuya personel alımı ilanları... 2021 güncel memur alımı listesi: İşçi, sağlık görevlisi, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman alımı! Sözleşmeli personel ilanları.... 2021 yılında kamuya 100 bin memur alımı yapılacak. Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak. Yeni yılda doktor, öğretmen, eczacı, din görevlisi, hemşire de dahil olmak üzere birçok meslek grubundan alım yapılacak. Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek. Peki 2021 yılında kamuya memur alımları ne zaman başlayacak?
SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;
Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı.
TÜBİTAK'TAN PERSONEL ALIM İLANI
Türkiye'nin teknoloji üssü kurumları arasında yer alan ve önemli bir yeri bulunan TÜBİTAK'ta çalışmak isteyenler için 1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı hangi şehirde yapılacak araştıran adaylar, TÜBİTAK güncel açık kadro ilanlarına ulaşmaya çalışıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, MAM'da görevlendirilmek üzere 6 personel alınacak.
Yayımlanan ilanda başvuru şartları ve süreçlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından (www.tubitak.gov.tr) TÜBİTAK personel alımı koşulları öğrenilebileceği paylaşıldı.
Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 22 Şubat'a kadar yapılabilecek.