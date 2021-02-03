2021 güncel memur alımı listesi: İşçi, sağlık görevlisi, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman alımı! Sözleşmeli personel ilanları!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021

Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Teşvik belgesine göre, yatırımların gerçekleştirmesi kapsamında 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı 2021 ilanlarına ulaşmak isteyen adaylar bakanlığın resmi internet adresi üzerinden duyurulara ulaşmaya çalışıyor. Bakanlığın, Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi 28 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar göre, geçen ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda geçen ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlandığı belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı tarihi ile ilgili bir henüz paylaşılmadı.



Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 lira olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 314 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 7 milyar 217 milyon 111 bin 234 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 731 olarak gerçekleşti.