Türkiye genelinde güvenlik korucu alımları beklenirken ilçe kaymakamlıkları tarafından alımlar yapılmaya devam ediyor bu noktada İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2021 yılı içerisinde en az ilköğretim mezunu KPSS şartsız binlerce korucu ve uzman çavuş alımı yapılacağı belirtildi. Bu anlamda Kurtalan Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından korucu alımı yapılacağına yer verildi. Köy Korucuları bilindiği üzere özellikle teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapmaktadırlar. Terörle mücadelede görev almak üzere yeni emekli olan geçici köy korucularının yerine 20 bini aşkın yeni köy korucusu alınacağı açıklandı. Geçici köy korucularının ismi geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile güvenlik korucusu olarak değiştirildi ve koruculara kadro ile birlikte birçok hak verildi.
KORUCU ALIM DETAYLARI
"GK kadrolarının takviye edilmesi maksadıyla, Siirt Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 08.06.2020 tarih ve Sayı:12876075-250-E.4698 sayılı "Valilik Makamının İlgi sayılı Olur'u ile Kurtalan İlçesi Kayabağlar Beldesine (6) , Bölüktepe Köyüne (4), Uluköy Köyüne (3) adet Güvenlik Korucusu kadrosunun alınmasına karar verilmiştir."
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Başvurular için; Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge, Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu, 6 adet vesikalık fotoğraf, Sabıka kaydı, İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi, Mavi Kapaklı dosya ile teslim edilmelidir.