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    • Memurlar
    • 02.02.2021 13:07
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    • 02.02.2021 13:07
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    Köy korucusu () nasıl olunur? 2021 yılı güvenlik (köy) korucusu başvuru şartları nedir? Köy korucusu maaşı ne kadar?

    Köy Korucuları özellikle teröre maruz kalan ülkemizin ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapmaktadırlar. Köy Korucularının, görevleri, şartları, bağlı oldukları birimler, aylık maaşları, emeklilikleri, özlük hakları, hangi görevleri yerine getireceği, kısaca köy korucusunun bağlı olduğu mevzuat da belirtilmiştir. Terörle mücadelede görev almak üzere yeni emekli olan geçici köy korucularının yerine 20 bini aşkın yeni köy korucusu alınacağı açıklandı. Geçici köy korucularının ismi geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile olarak değiştirildi ve koruculara kadro ile birlikte birçok hak verildi. Peki, 2021 yılı güvenlik (köy) korucusu başvuru şartları nedir? ?

    takvim.com.tr
    Köy korucusu Güvenlik korucusu nasıl olunur?

    Türkiye genelinde güvenlik korucu alımları beklenirken ilçe kaymakamlıkları tarafından alımlar yapılmaya devam ediyor bu noktada İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2021 yılı içerisinde en az ilköğretim mezunu KPSS şartsız binlerce korucu ve uzman çavuş alımı yapılacağı belirtildi. Bu anlamda Kurtalan Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından korucu alımı yapılacağına yer verildi. Köy Korucuları bilindiği üzere özellikle teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapmaktadırlar. Terörle mücadelede görev almak üzere yeni emekli olan geçici köy korucularının yerine 20 bini aşkın yeni köy korucusu alınacağı açıklandı. Geçici köy korucularının ismi geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile güvenlik korucusu olarak değiştirildi ve koruculara kadro ile birlikte birçok hak verildi.

    KORUCU ALIM DETAYLARI

    "GK kadrolarının takviye edilmesi maksadıyla, Siirt Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 08.06.2020 tarih ve Sayı:12876075-250-E.4698 sayılı "Valilik Makamının İlgi sayılı Olur'u ile Kurtalan İlçesi Kayabağlar Beldesine (6) , Bölüktepe Köyüne (4), Uluköy Köyüne (3) adet Güvenlik Korucusu kadrosunun alınmasına karar verilmiştir."

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    Başvurular için; Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge, Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu, 6 adet vesikalık fotoğraf, Sabıka kaydı, İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi, Mavi Kapaklı dosya ile teslim edilmelidir.

        GÜVENLİK KORUCU NASIL OLUNUR?

        Geçici köy korucusu: 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinde yapılan güncelleme ile muhtarın teklifi, kaymakamın kabulü ile gönüllü yahut valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanı'nın kabulü ile geçici olarak görev gerçekleştirilen ve köy koruculuğu adıyla oluşturulan kurumdur. İdari anlamda kaymakamların, mesleki açıdan ise Jandarma Bölük Komutanı'nın emir ve komutası altında çalışırlar. Köy Kanunu'nun 74. maddesine dayanarak "Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkiya türemiş ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli silah tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü korucu ayırarak bunların isimlerini bir kağıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bu gönüllü korucular asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkiyaya karşı köy ve köylüyü korurlar".

        GÜVENLİK KORUCULARINA YAŞ DÜZENLEMESİ

        Türkiye'de görev yapmakta olan güvenlik korucusu (eski adıyla geçici köy korucusu) sayısının 54.760 sayısına çıkarılması hedefleniyor. Bundan sonra güvenlik korucularımızın yaşları 22 yaşının altında ve de 30 yaşının üzerinde olamayacak. Gönüllü olarak yaşına rağmen göreve devam eden korucularımızın ise yaşları 37′ yi geçemeyecek.

        Köy Korucularının, görevleri, şartları, bağlı oldukları birimler, aylık maaşları, emeklilikleri, özlük hakları, hangi görevleri yerine getireceği, kısaca köy korucusunun bağlı olduğu mevzuat 442 sayılı Köy Kanununda belirtilmiştir.

        KORUCU MAAŞLARI MEMUR MAAŞLARINA EŞİTLENECEK

        Halen görevde olan ve yaşları 42 civarında olan korucularımızın yaşlarının 31 yaşa indirilmesi amaçlanırken, korucu maaşlarının memur maaşlarına aynı seviye getirilmesi için İç İşleri Bakanlığı ve Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu arasında bir görüşme yapıldı ve henüz bir karar çıkmadı ancak, Konfederasyon Başkanı Ziya bey, bu konuşma sonucunda olumlu bir karar beklediklerini ifade etti.

            KORUCU MAAŞLARI HAKKINDAKİ KANUN

            * (Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Güvenlik korucuları arasından, toplam güvenlik korucusu sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde tefrik edilen korucu başlarına güvenlik korucularına ödenen ücretin yüzde onu kadar ilave ücret ödenir. Ay sonundan önce kendi isteğiyle görevden ayrılanlar ile disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilenler hariç olmak kaydıyla, görevlerine son verilen veya ölen güvenlik korucuları için önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

            * (Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularından güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılanların iaşeleri, birlikte operasyona katıldıkları güvenlik güçlerinin bağlı olduğu birimlerce ve bu birimlerin bütçesinden karşılanmak üzere sağlanır. Bu Kanunda belirtilen görevler ile tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen veya büyük yararlılık gösteren güvenlik korucularına, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yılda bir defa aylık ücretlerinin iki katına kadar ödül verilebilir. Bir malî yılda bu şekilde ödül verilecek güvenlik korucusu sayısı, o ilde görevli güvenlik korucusu sayısının yüzde birini geçemez.

            * (Değişik son cümle: 15/8/2016-KHK674/21 md.: Aynen kabul: 10/11/2016-6758/21 md.) Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan güvenlik korucularına herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ve operasyona çıktıkları gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ayrıca ödenir.

            678 SAYILI KHK İLE KÖY KORUCULARINA EMEKLİLİK

            Geçen yıl 22 KASIM tarihinde yayımlanan 29896 sayılı ve 678 Resmi Gazete sayılı kararname ile geçici köy korucularının ismi değiştirilerek güvenlik korucuları ismi verilmiş ve kendilerine aşağıda belirtilen haklar verilmişti.

            * 49 yaşını dolduran köy korucularının 22 KASIM tarihinden 6 ay içinde ilişikleri kesilecek ve önceden peşin ödenmiş olan ücretin geri kalanı alınmayacak. Yani 22 MAYIS tarihine kadar 49 yaş ve üzeri geçici köy korucularının ilişikleri kesilecek.

            * 44 yaşını dolduran ancak 50 yaşından gün almayan köy korucuların onbeş yıl ve üzerinde görev yapmaları şartıyla, başvuruda bulunmaları durumunda 22 MAYIS tarihine kadar görevlerinden ilişikleri kesilecek ve peşin ödenen maaşları geri alınmaz.

            Yukarıda belirtilen her iki koşulda geçici köy korucularına emeklilik hakkı verilmiş olup, bu maddeler gereğince ilişiği kesilen koruculara Devlet tarafından maaş bağlanır ve 15 yıldan daha az görev yapan ve yaşı 50'yi dolduran köy korucularının hizmet yılı 15 yıl olarak esas alınacaktır. Yani isterse korucu 5 yıl görev yapsın, bu madde gereğince emekli maaşını 15 yıl üzerinden alacaktır.
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