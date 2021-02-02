İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 48 akademik personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranan personellerin diş hekimliği, tıp fakültesi, sağlık bilimler fakültesi vs. gibi alanlar için arandığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin detaylı bilgilere de yer aldı.

İşte başvuracak adaylardan istenen evraklar:

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,

4- YÖK Formatlı özgeçmiş,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 7- ALES Sonuç Fotokopisi,

8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,

9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.

13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

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