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    • 02.02.2021 12:23
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    250 personel alım ilanı! Tecrübe ve KPSS şartı yok! 2021 ?

    iş başvurusu nasıl yapılır? (TRT), 2021 yılında bünyesine KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda KPSS puan şartı ve tecrübe aranmadan 250'den fazla personel alımı yapılacağına yer verildi. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda 8 farklı kadrodan alım yapılacağı belirtildi. Peki, başvurusu nasıl yapılır? 2021 ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    TRT 250 personel alımı! Tecrübe ve KPSS şartı yok!

    TRT iş başvurusu nasıl yapılır? TRT personel alımı 2021 ne zaman? TRT personel alımı başvuru şartları neler? TRT personel alımlarına 2021 yılında da devam ediyor. TRT son olarak KPSS'siz personel alımı ilanı yayımladı. TRT kariyer sayfası üzerinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2021 yılı Yetenek başvurusunun başladığına yer verildi. "Yayıncılığın okulu TRT'nin yeni mezunlara ve iş hayatının başında olan gençlere yönelik istihdam programı" başlığı ile yayımlanan personel alımı ilanında "Program ile yayıncılığın enerjik, eğlenceli ve hızla gelişen dünyasının kapılarını aralarken, işin ustaları ile çalışma fırsatı yakalayacaksın. İlk kez 2020 yılında gerçekleştirilen program ile tam 266 Yetenek, TRT ailesine katıldı." ifadeleri kullanıldı.

    8 AŞAMALI SEÇİLME SÜRECİ NASIL OLACAK?

    TRT Yetenek programında adayların seçilme süreci şu şekilde olacak:

    1. TRT Yetenek Programımıza Başvur!
    2. Genel Yetenek ve İngilizce Sınavında Kendini Göster!
    3. Video Proje Sınavını Tamamla!
    4. Grup Vaka Sınavına Katıl!
    5. Atanacak Olan Kişilik Envanterini Tamamla!
    6. İK Mülakatına Dâhil Ol!
    7. Birim Mülakatını Önde Bitir!
    8 .TEBRİKLER Yetenek Sende, İşin TRT'de

    8 aşamayı geçtikten sonra adaylar işe başlayacak.

    HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

    1. TV VE RADYO
    2. İÇERİK TV VE RADYO
    3. TEKNİK FONKSİYONLAR
    4. KURUMSAL FONKSİYONLAR
    5. PAZARLAMA STRATEJİSİ
    6. DİJİTAL STRATEJİ
    7. DİJİTAL İÇERİK
    8. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        TRT personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan,

        - Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden mezunsan veya 2021 yılı içerisinde lisans mezuniyet belgeni teslim edebileceksen,

        - İlk lisans mezuniyet tarihin 01.01.2018 ve sonrasıysa,

        - 01.01.1995 yılı ve sonrasında doğduysan,

        - İngilizce dil becerine güveniyorsan,

        - "Sürekli gelişime önem veririm, medya sektörünün dinamizmine ayak uydururum!" diyorsan başvurabilirsin.

        NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

        İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

        https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/

        Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada BAŞVUR butonu üzerinden müracaatınızı yapın. Başvurular 12 Mart 2021 tarihine kadar sürecek.

        TRT AÇIK KADROLAR 2021

        TRT'de alım yapılacak diğer kadrolar aşağıdaki gibidir;

        Devamlılık Operatörü
        Kıdemli Türkiye Araştırmaları Uzmanı - Senior Researcher
        Medya İlişkileri Uzmanı
        Medya İlişkileri Uzmanı
        Scheduler
        Speaker Coordinator
        Event Coordinator
        Deputy Researcher
        Interview Producer
        Senior Promo Video Editor
        Senior Producer - English
        Visual Brand Officer – English
        Visual Brand Officer – Arabic
        Senior Visual Brand Officer
        Planning Producer
        Senior Planning Producer
        Copy Editor – Arabic
        Copy Editor - English
        Senior Arabic Officer
        Senior English Officer
        Script QC Assistant
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