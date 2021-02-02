TRT iş başvurusu nasıl yapılır? TRT personel alımı 2021 ne zaman? TRT personel alımı başvuru şartları neler? TRT personel alımlarına 2021 yılında da devam ediyor. TRT son olarak KPSS'siz personel alımı ilanı yayımladı. TRT kariyer sayfası üzerinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2021 yılı Yetenek başvurusunun başladığına yer verildi. "Yayıncılığın okulu TRT'nin yeni mezunlara ve iş hayatının başında olan gençlere yönelik istihdam programı" başlığı ile yayımlanan personel alımı ilanında "Program ile yayıncılığın enerjik, eğlenceli ve hızla gelişen dünyasının kapılarını aralarken, işin ustaları ile çalışma fırsatı yakalayacaksın. İlk kez 2020 yılında gerçekleştirilen program ile tam 266 Yetenek, TRT ailesine katıldı." ifadeleri kullanıldı.
8 AŞAMALI SEÇİLME SÜRECİ NASIL OLACAK?
TRT Yetenek programında adayların seçilme süreci şu şekilde olacak:
1. TRT Yetenek Programımıza Başvur!
2. Genel Yetenek ve İngilizce Sınavında Kendini Göster!
3. Video Proje Sınavını Tamamla!
4. Grup Vaka Sınavına Katıl!
5. Atanacak Olan Kişilik Envanterini Tamamla!
6. İK Mülakatına Dâhil Ol!
7. Birim Mülakatını Önde Bitir!
8 .TEBRİKLER Yetenek Sende, İşin TRT'de
8 aşamayı geçtikten sonra adaylar işe başlayacak.
HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?
1. TV VE RADYO
2. İÇERİK TV VE RADYO
3. TEKNİK FONKSİYONLAR
4. KURUMSAL FONKSİYONLAR
5. PAZARLAMA STRATEJİSİ
6. DİJİTAL STRATEJİ
7. DİJİTAL İÇERİK
8. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ