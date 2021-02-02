TRT iş başvurusu nasıl yapılır? TRT personel alımı 2021 ne zaman? TRT personel alımı başvuru şartları neler? TRT personel alımlarına 2021 yılında da devam ediyor. TRT son olarak KPSS'siz personel alımı ilanı yayımladı. TRT kariyer sayfası üzerinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2021 yılı Yetenek başvurusunun başladığına yer verildi. "Yayıncılığın okulu TRT'nin yeni mezunlara ve iş hayatının başında olan gençlere yönelik istihdam programı" başlığı ile yayımlanan personel alımı ilanında "Program ile yayıncılığın enerjik, eğlenceli ve hızla gelişen dünyasının kapılarını aralarken, işin ustaları ile çalışma fırsatı yakalayacaksın. İlk kez 2020 yılında gerçekleştirilen program ile tam 266 Yetenek, TRT ailesine katıldı." ifadeleri kullanıldı.