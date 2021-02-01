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    • 02.02.2021 08:36
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    lere 'dan başvuru iş ilanlarıyla personel alımı: açıklaması

    tarafından internet üzerinden açıklanan üzerinden açıklanan personel alım duyurularına her geçen gün yenileri ilave ediliyor. Çok rakamda şehirde personel ve işçi alımı yapacağını duyuran müesseseler, işletmeler değişik öğrenim seviyesinden personel alımları hakikatleştiriyorlar. İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel sağlık kurumular bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, müracaat yapmak isteyen adayların bizzat başvurusunu yapması gerektiğine yer verildi. İşte lere hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklaması detayları.

    takvim.com.tr
    Hastanelere personel alımı: Hasta kabul-kayıt görevlisi alımı şartları açıklaması

    Hastanelere İŞKUR başvuru iş ilanlarıyla personel alımı: İŞKUR İş İlanları üzerinden yayımlanan duyurular ile hastanelere çeşitli kadrolarda personel alımları yapılıyor. Son gelen alım haberlerine baktığımız zaman, hasta kayıt ve kabul görevlisi ön plana çıkıyor. Hasta kayıt ve kabul görevlisi gerek devlet hastanelerine gerek özel hastanelere gidildiğinde, ilk önce hastaneyi temsil eden, orada yer alan görevliler karşılar. Bu bireylerin güler yüzlü bir biçimde kişileri yönlendirmesi, bütün gerginliğin kişinin üstünden atılmasına yardımcı olur. İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledi

    İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI

    İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak.

    Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Hastane Personeli ilanları için TIKLAYINIZ

        Yukarıda yer alan bağlantıda Hasta Kabul Kayıt ilanları için aramalar yer almakta. Diğer kadrolar için yayımlanan ilanları görüntülemek için meslek yazan yere kadro adını yazın ve başka alanı doldurmadan ara butonuna basın. İlanlara başvurular ise İŞKUR üzerinden yapılabilir. Bazı firmalar ilan duyurularında adres verip başvuruların şahsen yapılmasını talep edebilirler.

        HASTA KABUL PERSONELLERİ NE İŞ YAPAR?

        Gerek devlet hastanelerine gerek özel hastanelere gidildiğinde, ilk önce hastaneyi temsil eden, orada yer alan görevliler karşılar. Bu bireylerin güler yüzlü bir biçimde kişileri yönlendirmesi, bütün gerginliğin kişinin üstünden atılmasına yardımcı olur. Hasta kabul sekreteri şeklinde bilinen bu bireylere her birim içerisinde rast gelinir. Kimi doktorların özel sekreteri bile bulunabilir. Doktora bağlı olarak hastaların akışının, bu sekreterlerin organize ettiği söylenebilir. Hasta kabul görevlileri aşağıdaki görevleri yapar;

        -Formları doldurur, kayıt oluşturur, belgeleri ait oldukları yere gönderir.

        -Hastanın, giriş- çıkış işlemlerini yapar.

        -Yatan hasta sayısını kontrol eder.

        -İşi tamamlanan dosyaları, arşive yollar.

        -Doğum- ölüm evraklarını hazırlar.

        -Kabul biriminde yer alan bütün yazışmayı organize eder.

        -Hasta yakınlarına bilgi verir, refakatçileri takip ederek, kurallara uygun ikaz eder.
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        Haberler Memurlar Hastanelere İŞKUR'dan başvuru iş ilanlarıyla personel alımı: Hasta kabul-kayıt görevlisi alımı şartları açıklaması